Si no conocés Ischigualasto y querés ganarte un viaje, este concurso es para vos Mirá el detalle de cómo participar.

El Departamento de Hidráulica, dependiente del Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía, lanzó el concurso de fotografía “San Juan y sus canales”, en el marco de la Semana del Agua, con el objetivo de poner en valor el recurso hídrico, destacar la infraestructura que lo sostiene y promover conciencia ambiental.

El certamen está destinado a personas mayores de 18 años con domicilio en San Juan, quienes podrán participar con una fotografía que represente a los canales sanjuaninos, resaltando su valor histórico, social, cultural o ambiental. Las imágenes deberán transmitir creatividad, originalidad, adecuación al tema e impacto visual.

Las inscripciones estarán abiertas del 15 al 19 de septiembre y se realizarán a través de un formulario disponible en la web de Hidráulica (hacé click aquí). El jurado seleccionará 10 fotografías finalistas que serán exhibidas en el sitio web del organismo del 29 de septiembre al 3 de octubre, donde se someterán a votación del público.

Los dos trabajos con mayor cantidad de votos recibirán los siguientes premios, gracias a la Coordinación General del Parque Provincial Ischigualasto:

Primer premio: viaje de un día a Ischigualasto para 6 personas, con transporte ida y vuelta, recorrido y almuerzo. Segundo premio: viaje de un día a Ischigualasto para 4 personas, con transporte ida y vuelta, recorrido y almuerzo.

El ganador se conocerá durante la Semana del Agua que, este año, se celebrará del 6 al 9 de octubre.

Las 10 obras preseleccionadas serán exhibidas en la sede del Departamento de Hidráulica y en su página web.

Con esta propuesta, el organismo busca fomentar la creatividad, la expresión artística y el sentido de pertenencia de la comunidad, a través de la mirada fotográfica sobre los canales que forman parte de la identidad sanjuanina.