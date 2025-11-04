Si sos de Rawson y tenés entre 13 y 20 años, podés participar de la primera edición de la Sport Fest en el departamento Será el próximo sábado, 8 de noviembre, en el Predio Gaucho José Dolores con entrada libre y gratuita.

Esta vez, el Predio Gaucho José Dolores, en Médano de Oro no será escenario de doma y tradición. Se convertirá en un estadio deportivo. Será sede de la primera edición de la Sport Fest, una propuesta que combina deporte y diversión para chicos y jóvenes del departamento, de entre 13 y 20 años. Se realizará el próximo 8 de noviembre con entrada libre y gratuita. Los interesados en participar ya pueden inscribirse.

Tras una encuesta que realizó el personal de la Secretaría de Desarrollo Humano Integral que funciona en el CIC del Médano de Oro, surgió la idea de realizar la Sport Fest. ‘Veíamos que en el departamento no hay una propuesta ni espacio para que los adolescentes y jóvenes desarrollen actividades deportivas sin fines de competencia y decidimos armar una propuesta. Primero realizamos una encuesta entre 200 jóvenes de la zona preguntándoles qué hacían los sábados por la mañana; 185 respondieron que duermen, 5 que estudian y 10 que trabajan. Entonces decidimos organizar la Sport Fest para activarlos y con buenos hábitos’, dijo Oscar Amorós, coordinador del CIC.

Esta propuesta incluye actividades deportivas y juegos con mucha diversión incluida. También habrá premios para los equipo ganadores que fueron elegidos por los propios jóvenes encuestados. Amorós dijo que se les dio a elegir entre un premio en efectivo, remeras con memes o gorras con memes. ‘La mayoría de los chicos eligió las remeras, lo que demuestran que tienen entusiasmo de participar por lo atractivo de la propuesta, por las ganas de compartir un buen momento con otros chicos y no movilizados por la plata’, dijo Amorós.

La jornada arrancará a las 9 con un desayuno saludable para todos los participantes a base de frutas, frutos secos y jugos naturales, acompañado de una charla nutricional sobre buenos hábitos alimentarios que pueden incorporar los jóvenes para mejorar su calidad de vida. Luego comenzarán las actividades deportivas y juegos que fueron organizados en postas para que todos los chicos puedan participar en cada una de las propuestas.

Metodología de la propuesta

En el Predio Gaucho se instalarán 5 estaciones donde se trabajarán distintas habilidades y buenos hábitos. En la primera estación denominada juegos electrónicos, los chicos pondrán a prueba su agilidad mental, mientras que en la estación 2 trabajarán la agilidad física, en la 3 pondrán a prueba el compañerismo, en la 4 trabajarán sobre la importancia de hidratarse y en la quinta y última estación probarán su equilibrio y puntería.

Para participar de todas estas instancias, los chicos deberán conformar equipos de 5 integrantes y elegir un color y nombre que los identifique. También deberán inscribirse previamente en 26 587 3840, aunque también podrán hacerlo presencialmente el día de la Sport Fest. ‘Queremos que todos los chicos participen incluso como espectadores para que se contagien de la buena energía y se entusiasmen con los deportes. Es por esto que tenemos pensado realizar la Sport Fest en diferentes sectores del departamento para que más jóvenes participen de esta experiencia única para compartir, moverse y disfrutar junto a sus amigos’, dijo Amorós.