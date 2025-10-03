Si sos músico y vivís en Santa Lucía, ya podés inscribirte para actuar en la FNS 2025 El municipio abrió la convocatoria para los artistas locales que representarán al departamento en la fiesta más importante de la provincia.

Nuevamente este año, los artistas de los 19 departamentos tendrán la posibilidad de actuar en uno de los escenarios alternativos de la Fiesta Nacional del Sol. Y, en este marco, el municipio de Santa Lucía ya abrió la convocatoria. Noelia Rivero, directora de Cultura, dijo que los interesados pueden inscribirse de manera online para participar de la selección.

La funcionaria dijo que, tal como sucedió el año pasado y tras las condiciones establecidas por la provincia, serán dos las bandas por cada departamento las que tendrán la oportunidad de subir al escenario ‘Mi querido San Juan’, uno de los dos alternativos que se instalarán en el predio del Velódromo para la actuación de los artistas departamentales, y que se suma al escenario mayor del Estadio del Bicentenario donde se desarrollarán los espectáculos nacionales.

Rivero agregó que entre los artista postulantes se elegirá a dos, una que interprete folclore y una dedicada a otro género musical. ‘El Gobierno provincial nos pide sólo dos bandas, de las cuales una debe tocas folclore para destacar las costumbres sanjuaninas. La segunda puede interpretar cualquier otro estilo, pero que permita montar un show con bailarines sobre el escenario, ya que los municipios tenemos que presentar toda una puesta en escena en este escenario’, dijo la directora.

Los artistas interesados en postularse para la selección, deben inscribir en el link que se encuentra en las redes sociales del municipio donde debe cargar los datos personales de cada miembro del grupo: https://forms.gle/jUofoH16jKLsHZUF8. El único requisito es que al menos el 50% de los integrantes de la banda sean santaluceños y mayores de 16 años.

Cada banda elegida subirá una sola vez al escenario ‘Mi querido San Juan’, y en diferentes noches, junto a los artistas de otros departamentos. ‘Hasta la semana que viene hay tiempo de inscribirse porque el 10 de octubre, ya debemos presentar la propuesta para el escenario’, dijo la directora de Cultura.