Sigue el viento en San Juan: qué pasara con las clases el resto de la jornada Según el Servicio Meteorológico Nacional, durante la tarde continuará el viento del sector sur con probabilidad de ráfagas.

San Juan está bajo alerta meterológico desde ayer, primero por viento Zonda y luego por viento del Sur. Debido a las condiciones climáticas adversas el gobierno provincial decidió suspendieron ayer las clases desde el mediodía y por la noche se tomó la la medida de suspender toda actividad escolar para la mañana de este viernes.

Sin embargo desde el ministerio de Educación confirmaron a DIARIO DE CUYO que la actividad será normal este viernes 22 para los turnos tarde, vespertino y nocturno. Quedaron atentos a las recomendaciones de la Dirección de Protección Civil.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, está previsto la continuidad de viento del sector sudoeste hasta la tarde, con pronóstico de ráfagas de 60 km/h