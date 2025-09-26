SUBE: cómo abonar el pasaje del colectivo con el celular El sistema funciona con Android 8 o superior y requiere tecnología NFC.

La aplicación SUBE ya está disponible para celulares y permite pagar el boleto de colectivo en San Juan. Los usuarios solo deben acercar el dispositivo a la validadora y esperar unos segundos hasta que se acredite el viaje.

La app, que puede descargarse de manera gratuita, genera una tarjeta virtual con numeración propia a nombre del usuario. Para su correcto funcionamiento, es necesario contar con un celular con sistema operativo Android 8 o superior y tecnología NFC, información que puede verificarse en la opción de “Ajustes” o “Configuración” del dispositivo.

Entre las principales características, se destaca que el sistema permite cargar saldo directamente desde la opción “Comprar carga”, asociando una tarjeta de débito y confirmando la operación. No requiere conexión a internet en el momento de validar el pasaje, aunque sí es necesaria para realizar recargas.

Por ahora, la SUBE Digital no ofrece saldo de emergencia ni descuentos o subsidios: quienes cuenten con beneficios en la tarifa deben seguir utilizando la tarjeta física. Además, es posible tener ambos sistemas a la vez, pero con saldos independientes, ya que el crédito de la versión digital no se descuenta del plástico tradicional.

Fuente: Ministerio de Gobierno.-