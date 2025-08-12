Un sismo de magnitud 3.5 se registró en la madrugada de este martes en San Juan. Según informó el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), el movimiento ocurrió a las 01:33 y tuvo una profundidad de 107 kilómetros.
El epicentro se ubicó a 44 km al SO de San Juan; 50 km al NO de Media Agua; 57 km al E de Barreal
La intensidad fue de II a III en la escala Mercalli modificada, lo que indica que fue sentido levemente por algunas personas en reposo o en edificios, principalmente en Albardón, la Ciudad de San Juan y San Martín.
Aunque fue de baja magnitud y no causó daños, varios sanjuaninos comentaron haberlo percibido mientras descansaban en
Ciudad de San Juan, Villa Aberastain, Los Berros, Cienaguita y Barreal.
Como es habitual, el fenómeno fue monitoreado por el INPRES, que mantiene un registro constante de la actividad sísmica en la región.