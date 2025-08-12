Tembló en San Juan en la madrugada del martes: dónde fue el epicentro El INPRES brindó los datos oficiales.

Un sismo de magnitud 3.5 se registró en la madrugada de este martes en San Juan. Según informó el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), el movimiento ocurrió a las 01:33 y tuvo una profundidad de 107 kilómetros.

El epicentro se ubicó a 44 km al SO de San Juan; 50 km al NO de Media Agua; 57 km al E de Barreal

La intensidad fue de II a III en la escala Mercalli modificada, lo que indica que fue sentido levemente por algunas personas en reposo o en edificios, principalmente en Albardón, la Ciudad de San Juan y San Martín.

Aunque fue de baja magnitud y no causó daños, varios sanjuaninos comentaron haberlo percibido mientras descansaban en

Ciudad de San Juan, Villa Aberastain, Los Berros, Cienaguita y Barreal.

Como es habitual, el fenómeno fue monitoreado por el INPRES, que mantiene un registro constante de la actividad sísmica en la región.