Temporal de Santa Rosa en San Juan: familias evacuadas en Sarmiento, 25 de Mayo y Caucete Desde el Ministerio de Desarrollo Humano se encuentran relevando y asistiendo a los afectados. Se desconoce el número oficial de familias que debieron ser trasladadas.

El temporal de Santa Rosa afectó de lleno a San Juan entre la jornada del sábado y la madrugada del domingo. La lluvia que prácticamente no cesó durante toda la madrugada, provocó que muchas viviendas quedaran inhabitables y varias familias debieran ser evacuadas. Este domingo desde el Ministerio de Desarrollo Humano informaron que se encuentran trabajando, relevando y asistiendo a los afectados por el temporal, por lo tanto se desconoce el número oficial de familias que debieron ser trasladadas.

Desde la Comisaría 8va de Sarmiento informaron sobre una familia que fue evacuada debido a las condiciones climáticas adversas. Se trata de Mabel Videla de 33 años quien junto a sus seis hijos fueron trasladados al domicilio de su hermana en el Barrio Las Lagunas.

En Caucete también fue clave la labor de los efectivos de Comisaría 37° quienes debieron asistir a dos familias debido a las fuertes lluvias que han causado filtraciones de agua en sus viviendas. Maria José Milán, de 24 años, y su hijo de 1 año y 7 meses, junto a otra mujer identificada como Juliana Robledo de 27 años, fueron trasladados al Barrio Guayamas. Las familias fueron asistidas por personal policial de dicha comisaría y trasladadas a la casa de un familiar.

En 25 de Mayo también la lluvia afectó de gran manera. Desde la Comisaría 32°asistieron a varias familias. En la Finca Chiconi, una familia de 10 integrantes, solicitó asistencia debido a las condiciones de su vivienda de adobe y con agua ingresando al interior.

También, una vivienda donde habita una pareja de ancianos de apellido Morales, también se vieron afectados por el temporal aunque por decisión propia decidieron no ser evacuados.

Personal de la Comisaría 10° también de 25 de Mayo, colaboró en la evacuación de una familia. Emilce Ochoba de 25 años y su hija de dos meses fueron trasladadas debido a que la vivienda donde viven se encuentra en una situación precaria debido a las fuertes lluvias que causaron un cortocircuito en su hogar. El personal policial constató que el inmueble no presenta peligro de derrumbe y que los muebles y electrodomésticos no están averiados. La situación se encuentra bajo control y se espera que la lluvia cese y se restaure el suministro eléctrico.

Por último desde la Subcomisaría del Médano de Oro informaron la situación de dos familias en Villa Esperanza. Ambas se encuentran en una situación de emergencia luego de que sus hogares sufrieran daños estructurales debido a las recientes lluvias.

Desde el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano con sus equipos técnicos asistieron a familias que se vieron afectadas el sábado en Rawson, Pocito, Caucete y Zonda, mientras que este domingo trabajaban en Sarmiento, 25 de Mayo y Caucete.