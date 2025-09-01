El día D del temporal de Santa Rosa se presenta con un panorama más alentador. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional hay 0% de probabilidades de lluvia durante toda la jornada, y no se registraron nuevos evacuados. Así lo informaron desde los municipios y desde el Ministerio de Familia, desde donde confirmaron que continúan los relevamientos y la asistencia.

Desde los municipios de Pocito, 25 de Mayo, Caucete, Sarmiento, Zonda, Ullum, Chimbas y Rawson, confirmaron que en lo que va de la jornada no registraron nuevos casos de familias evacuadas. Y que las que tuvieron que abandonar sus casas debido a los daños ocasionados por las lluvias, continúan en casa de familiares donde fueron trasladadas ayer como medida de prevención. Mientras, los municipios y gente de Protección civil evalúan la situación de cada vivienda para autorizar o no su ocupación.

Hoy, personal del municipio de Caucete continúa relevando los domicilios para hacer llegar la asistencia.

Además de este relevamiento para evaluar la condición edilicia de las casas afectadas, también continúa la asistencia a las familias. A la ayuda que cada municipio hizo llegar a los vecinos, se sumó la del Ministerio de Familia. Según los datos que el ministerio difundió hoy, un total de 5.103 familias fueron asistidas con colchones, frazadas, palos, nylon y alimentos no perecederos, entre otras provisiones.

La ayuda que de este ministerio no sólo llegó a las manos de las familias a través del personal técnico de diferentes dependencias ministeriales, sino que además se entregaron diferentes provisiones a los municipios de Albardón, San Martín, Ullum, Rawson, Zonda, Sarmiento y Capital para que se encargaran de su distribución, en el marco de un trabajo conjunto.

 

Asistencia Daños por el temporal de Santa Rosa Temporal