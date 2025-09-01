Temporal, el día después: no se registraron nuevos evacuados, pero continúan los relevamientos en las zonas más afectadas y la asistencia Desde los municipios dijeron que prestan especial atención a los casos más complejos que se registraron ayer a causa de la lluvia.

El día D del temporal de Santa Rosa se presenta con un panorama más alentador. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional hay 0% de probabilidades de lluvia durante toda la jornada, y no se registraron nuevos evacuados. Así lo informaron desde los municipios y desde el Ministerio de Familia, desde donde confirmaron que continúan los relevamientos y la asistencia.

Desde los municipios de Pocito, 25 de Mayo, Caucete, Sarmiento, Zonda, Ullum, Chimbas y Rawson, confirmaron que en lo que va de la jornada no registraron nuevos casos de familias evacuadas. Y que las que tuvieron que abandonar sus casas debido a los daños ocasionados por las lluvias, continúan en casa de familiares donde fueron trasladadas ayer como medida de prevención. Mientras, los municipios y gente de Protección civil evalúan la situación de cada vivienda para autorizar o no su ocupación.

Además de este relevamiento para evaluar la condición edilicia de las casas afectadas, también continúa la asistencia a las familias. A la ayuda que cada municipio hizo llegar a los vecinos, se sumó la del Ministerio de Familia. Según los datos que el ministerio difundió hoy, un total de 5.103 familias fueron asistidas con colchones, frazadas, palos, nylon y alimentos no perecederos, entre otras provisiones.

La ayuda que de este ministerio no sólo llegó a las manos de las familias a través del personal técnico de diferentes dependencias ministeriales, sino que además se entregaron diferentes provisiones a los municipios de Albardón, San Martín, Ullum, Rawson, Zonda, Sarmiento y Capital para que se encargaran de su distribución, en el marco de un trabajo conjunto.