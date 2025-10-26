Tiene 94 años y celebró votar con un sistema “ágil y claro” Se llama Ángela Maradona y emitió su sufragio en la Escuela Provincia de Mendoza.

Muy coqueta y entusiasmada, así votó una vecina de Rivadavia, quien celebró la posibilidad de acudir a los comicios una vez más y el nuevo sistema de la Boleta Única de Papel. Se llama Ángela Maradona, tiene 94 años y le tocó emitir su sufragio en la Escuela Provincia de Mendoza.

En diálogo con Diario de Cuyo dijo que le encantó el sistema de la Boleta Única de Papel, es ágil y claro. “Pasé por varias votaciones así que puedo decir que conozco muchos sistemas y este me pareció el más adecuado para estos tiempos”.

Con respecto a su presencia sin la obligatoriedad de ir a votar, expresó: “Es una responsabilidad que lo haré hasta que el cuerpo y la cabeza me lo permitan”.