Tiene cáncer, un bebé de 9 meses y necesita ayuda para afrontar su tratamiento Su nombre es Yésica Noemí Malla.

La sanjuanina Yésica Noemí Malla atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida y recurrió a las redes sociales para pedir la colaboración de la comunidad. La joven, madre de dos pequeños, contó que fue diagnosticada con cáncer de mama con metástasis hace poco más de un año, en pleno embarazo de su segundo hijo.

En su publicación, Yésica relató que la enfermedad fue detectada cuando cursaba el séptimo mes de gestación. Afortunadamente, su bebé nació sin complicaciones y hoy tiene 9 meses. Además, tiene otro hijo de 3 años.

Debido a su tratamiento —que incluye quimioterapia y frecuentes traslados al Hospital Marcial Quiroga para estudios—, la joven no puede trabajar y su pareja debió dejar su empleo para cuidar de los niños. Esta situación los dejó en una delicada condición económica.

“Las quimios te dejan sin fuerzas, sin ganas de nada… yo pido su colaboración al que pueda, obviamente. Tengo que comer comidas muy saludables y también cubrir los gastos de pasajes”, escribió en su mensaje.

Quienes deseen colaborar pueden hacerlo mediante alias Yesi097 (a nombre de Yésica Noemí Malla). “Desde ya agradezco a todos por su tiempo en leer… muchísimas gracias”, concluyó en su publicación.