Tormenta de Santa Rosa: cayó gran cantidad de granizo en 25 de Mayo y aguanieve en Barreal A través de las redes sociales contaron que en los departamentos alejados el temporal fue fuerte.

Llegó la tormenta o temporal de Santa Rosa, como le llaman al fenómeno meteorológico que anualmente se presenta cuando es el día de la Santa Patrona el 30 de agosto. En San Juan, la lluvia se hizo sentir en el Gran San Juan y sus alrededores pero en dos departamentos alejados el granizo y el aguanieve se destacaron como fue el caso de 25 de Mayo y Calingasta, respectivamente.

Vecinos de diferentes localidades del departamento que limita con San Luis enviaron imágenes del importante granizo que cayó, con mayor intensidad en La Chimbera.

Por su parte, en Barreal, se presentó el fenómeno de aguanieve que si bien duró algunas horas, se hizo visible en el suelo el copito de agua congelada.

Todas las imágenes del granizo en 25 de Mayo