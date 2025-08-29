Tour Universitario: nueva alternativa para conocer las carreras de la UCCuyo Alumnos de los últimos años del nivel secundario de la provincia, tuvieron una nueva oportunidad de conocer la oferta académica de la Universidad Católica de Cuyo, cuya próxima experiencia se repetirá el 7 de octubre próximo.

En el transcurso de esta semana, alumnos de los últimos años del nivel secundario de la provincia, tuvieron una nueva oportunidad de conocer la oferta académica de la Universidad Católica de Cuyo, cuya próxima experiencia se repetirá el 7 de octubre próximo. Estas acciones forman parte de una apoyatura a los jóvenes que aún no han decidido su vocación y que ante la gran cantidad de carreras universitarias existentes tienen dudas las que son evacuadas en estos encuentros.

En este recorrido por la universidad asistieron entre 80 y 90 alumnos de los colegios Central Universitario, Escuela Normal Superior Sarmiento, Escuela Modelo, Colegio San José, Escuela de Comercio Libertador General San Martín, Santa Rosa de Lima, Colegio Nuestra Señora de la Consolación y Colegio Pbro. Pérez Hernández.

Los alumnos pertenecen a colegios privados y de gestión estatal, de diferentes orientaciones, como el colegio San José qué es Técnico y las carreras consultadas que atrapan en su gran mayoría a los jóvenes son las pertenecientes a las áreas Médicas, Económicas y, entre las nuevas, la carrera de Criminalística es muy consultada por los jóvenes.

Al comienzo de la visita, los chicos fueron recibidos en la secretaría de Extensión y Relaciones Institucionales por el secretario, consejeras y alumnos de cada unidad académica quienes dieron la bienvenida a esta nueva edición del ‘Tour Universitario UCCuyo’’. En este marco explicaron los recorridos por las diferentes Facultades, Laboratorios y espacios habilitados para el cursado de las carreras que dicta esta Universidad.

Recibieron la información inicial, de acuerdo a la vocación por ellos manifestada y guiados por la coordinadora de la Oferta Académica, Lic. Agustina Montaño los jóvenes realizaron la caminata por los diferentes espacios del campus universitario.

En el reciente tour, los aspirantes e interesados, en gran número, pudieron ingresar a la sala de simulación de juicio de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Cámara Gesell y Aula Magna de la Facultad de Filosofía y Humanidades, al Centro de Simulación Clínica de la Facultad de Ciencias Médicas y a los laboratorios de las Facultad de Ciencias Químicas y Tecnológicas, entre otros lugares visitados.

Durante el recorrido, los aspirantes pudieron interactuar con alumnos, graduados y directores de carreras de las Facultades visitadas donde participaron de dinámicas de presentación de carreras, recibieron folletería y pudieron acceder a prácticas realizadas, en estos lugares, por alumnos de algunas carreras universitarias.

Hubo, además, un stand donde se les brindó toda la información referente a los cursos de ingresos y requisitos solicitados para generar las inscripciones. El próximo encuentro de esta jornada será el martes 7 de octubre, a partir de las 17, en dependencias de la Secretaría de Extensión y Relaciones Institucionales.

Fuente: Eduardo Tello – Prensa UCCuyo