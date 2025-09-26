Trabajan para urbanizar y valorizar uno de los vecindarios más antiguos de Ullum Se trata de la Villa Aurora en la que instalarán carteles con Inteligencia Artificial para recrear su historia.

En la década del ’70, tras la crecida del dique se tuvo que mudar de locación. Con el correr de los años quedó rodeada de barrios, y olvidada. Es la Villa Aurora, una de las más antiguas de Ullum, que hoy está siendo intervenida para darle un toque de urbanización y ‘ponerla en valor’. Así lo dijo el intendente del departamento, David Domínguez, quien adelantó que se instalarán carteles con Inteligencia Artificial (IA) para recrear parte de su historia.

Ya comenzaron los trabajos de urbanización de esta pequeña villa que abarca sólo 3 calles y que surgió en los 70, tras mudarse de su lugar original. ‘Cuando se llenó el Dique de Ullum esta villa tuvo que instalarse más arriba. Después, de la Villa Ibáñez, es la más antigua del departamento. Por más de 30 años no se le hizo ninguna mejora, por eso decidimos intervenirla para darle un toque de urbanización y ponerla en valor’, dijo el intendente.

Los trabajos incluyen, según dijo el funcionario, la construcción de cordón cuneta en algunos sectores y la intervención en cuatro de sus principales esquinas donde se están construyendo paraderos de colectivos, mejorando el sistema de iluminación y construyendo veredas y pequeñas medianeras para sectorizar esos lugares. El intendente agregó que todos los estos trabajos se realizan con fondos y mano de obra municipal. No precisó los costos, ya que se invierte a medida que se avanza con los mismos.

Además de la urbanización y mejoras, se pensó en la puesta en valor de la Villa Aurora. En este marco se instalarán grandes carteles luminosos en las esquinas donde se recreará con IA parte de su historia. ‘La idea es contar un poco la historia de la villa, de su unión vecinal, de alguna familia tradicional o de algún personaje destacado. Para eso vamos a usar la IA y el material fotográfico que nos están aportando los mismos vecinos.