Transporte autorizó un aumento del 40% en la tarifa de los taxis sanjuaninos Se trata del primer incremento del año para este sector.

Un nuevo servicio que aumentará en la provincia. Esta vez, uno que no es de los indispensables pero que es usado por mucha gente en San Juan.

Es que, a la espera de la publicación en el Boletín Oficial, la Cámara de Permisionarios de Taxis de San Juan adelantó que la Secretaría de Transporte de la provincia autorizó un aumento en la tarifa del 40%, de acuerdo a lo que indicó el presidente de la entidad, Cristian Flores, en una entrevista en Radio Sarmiento.

De esta manera, la bajada de bandera se va a 680 pesos

“Este aumento no cubre los gastos diarios del auto, si bien el vehículo no se rompe todos los días, pero cuando se rompe no llegamos a cubrir”, explicó Flores.

Este s el primer incremento de la tarifa del año en este servicio que, desde diciembre, mantenía los mismos valores.