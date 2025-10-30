Tras el éxito registrado el año pasado, el municipio de Sarmiento vuelve a premiar a los vecinos que pagan los impuestos Esta vez sorteará una moto 0km y un televisor de 55 pulgadas entre los contribuyentes con libre deuda.

Lanzó la propuesta en el 2024 con lo intención de aumentar la recaudación por el cobro de los impuestos municipales. Y como los resultados fueron positivos, decidió reiterarla este año, pero con una recompensa mayor. Se trata de ‘Tener tus impuestos al día tiene premio’, una iniciativa del municipio de Sarmiento que incluye el sorteo de premios entre los vecinos que tienen los impuestos al día. Esta vez sorteará una moto 0km y un televisor de 55 pulgadas. Mariquena Castagnani, de la Dirección de Hacienda, dijo que hasta el 16 de febrero del 2026 hay tiempo de ponerse al día con los pagos para poder participar del sorteo.

La funcionaria dijo que con esta iniciativa el municipio buscar reconocer el compromiso de todos los vecinos que cumplen el pago de las tasas municipales. Pero, también mejorar la recaudación como sucedió el año pasado cuando se lanzó esta propuesta. ‘Gracias esta propuesta, el año pasado se registró un importante crecimiento en la recaudación porque aumentó en un 30% la cantidad de contribuyentes que se puso al día con el pago de los impuestos municipales. Y buscamos que este año ocurra los mismo, por eso la recompensa será mayor’, dijo Castagnani.

La directora de Hacienda dijo que el año pasado se sortearon varios premios chicos, pero que en esta ocasión será una moto 110cc 0km y un televisor Led de 55 pulgadas. También agregó que el sorteo se realizará el 18 de febrero del 2026 y que lo vecinos tendrán tiempo hasta el 16 de febrero del año que viene para regularizar el pago de los impuestos y participar del sorteo. ‘Es importante que los vecinos tengan en cuenta que con el dinero recaudado con el cobro de impuestos se llevan a cabo obras y la mejora de servicios para toda la comunidad’, dijo la funcionaria.

Para participar del sorteo, los contribuyentes deben acercase por la Oficina de Contaduría, presentar el certificado de libre deuda que se tramita en el municipio o el comprobante de pago. Tras la presentación de esta documentación obtendrá el número con el que podrá participar del sorteo.