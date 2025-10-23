Tras el hallazgo de un vecino, nuevos petroglifos pasaron a formar parte del Patrimonio Cultural de Iglesia y de la provincia Se hizo un relevamiento, el registro fotográfico y la georreferenciación de las piezas encontradas en el norte de este departamento.

Gracias al aviso de un vecino responsable del hallazgo, el municipio de Iglesia y la Dirección de Patrimonio Cultural de la provincia realizaron un relevamiento de nuevos petroglifos que fueron encontrados en distintos puntos de la zona Norte del departamento. Esto permitió incorporar las nuevas piezas en el registro digital de Patrimonio Cultural tanto de la comuna como de la provincia. Fany Pernas, secretaria de Turismo y Cultura de Iglesia, dijo que ‘alienta’ a que la comunidad se involucre en el cuidado del patrimonio local, y que los petroglifos quedarán en su espacio natural.

Algunos de los petroglifos encontrados muestran figuras de animales.La funcionaria también agregó que el hallazgo incluye varias piedras de gran tamaño con grabados realizados mediante técnicas de percusión y abrasión, que muestran figuras humanas y de animales. Además, se encontró una especie de mortero realizado en piedra. Pernas dijo que, si bien no se han realizados estudios profundo de estas piezas, se puede decir que pertenecen a antiguas comunidades andinas.

Debido al valor patrimonial de este hallazgo, equipos técnicos de municipio de Iglesia como de la Dirección de Patrimonio de la provincia, se desplazaron hasta el lugar para realizar un relevamiento exhaustivo. Las tareas incluyeron un relevamiento de cada una de las piezas, su registro fotográfico y la georreferenciación de donde se encuentran. Toda esta información se cargará en el registro digital de Patrimonio Cultural. ‘En el departamento fomentamos mucho la concientización sobre el valor del patrimonio cultural, lo hacemos en las escuelas y en reuniones con la comunidad. Por eso celebramos que este vecino que halló las piezas nos avisara para poder intervenir’, dijo la funcionaria.

Pernas también dijo que los petroglifos encontrados en el norte del departamento permanecerán en el lugar y que por este motivo no se dará a conocer su ubicación para asegurar su preservación. ‘Las piezas de arte rupestre se retiran de la zona donde fueron encontradas sólo cuando corren riesgo de destrucción. La tendencia actual es dejarlas en su espacio natural controlando que estén fuera de peligro’, agregó la funcionaria.