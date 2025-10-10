Tras el pedido de los vecinos, Rivadavia puso en marcha una obra histórica en el departamento Se trata de la pavimentación de las calles internas de Villa Chacabuco, en la zona de Marquesado.

Los vecinos de Villa Chacabuco son protagonistas de una obra histórica, en la comuna. Se trata de la pavimentación de las calles internas de este vecindario en la zona de Marquesado, que llegó tras años de espera y de reclamos. Los trabajos arrancaron a un par de días de que el propio intendente, Sergio Miodowsky, hiciera el anuncio de los mismos.

Con fondos municipales, Rivadavia comenzó la histórica pavimentación en la Villa Chacabuco, concretando así un pedido de los vecinos, quienes reclamaron y esperaron por más de 60 años por el pavimento. Los trabajos comenzaron hace un par de días y en el marco del plan de gestión del intendente Miodowsky, que busca transformar la vida de los rivadavienses a través de obras concretas y con impacto directo en la calidad de vida de cada barrio.

La pavimentación de la villa no sólo mejorará la circulación vehicular y peatonal, sino que también brindará mayor seguridad vial y revalorizará la zona, potenciando su desarrollo urbano y comunitario. Además, también se construirán cunetas y los pasantes para garantizar el drenaje del agua en caso de lluvias intensas.

Los trabajos iniciales consistieron en la limpieza de las calles con máquinas para, posteriormente realizar la compactación del suelo y la pavimentación. Desde el municipio dijeron que aún no está determinado el tiempo de duración de los trabajos, y pidieron precaución a los vecinos durante la realización de los mismos.