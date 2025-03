Tras la intervención de la Federación Gaucha, qué pasará con la cabalgata a la Difunta Correa: “Es muy triste lo que pasa” El entonces presidente de la institución, Sergio González habló de la situación que atraviesan.

Luego de que se diera a conocer la intervención de la Federación Gaucha Sanjuanina, que se preparaba para celebrar elecciones este viernes 28 de marzo, la incógnita giró en torno a la tradicional cabalgata que realiza dicha institución. En este sentido, el entonces presidente Sergio González llevó tranquilidad a los amantes de esta histórica actividad que tiene como destino el Santuario de la Difunta Correa.

“Es muy triste lo que ha pasado. Podría haberse dado de otra manera pero bueno, lo decidieron así”, expresó González en comunicación con este medio. Pero pese a sus lamentos, confirmó que la edición del 2025 de la Cabalgata de la Fe a la Difunta Correa se desarrollará tal como lo habían previsto.

Si bien en un principio se reprogramó al 10 de abril, ya que el fin de semana del 6 de abril se realizará el Ironman 70.3, González sostuvo que la intervención no afecta la tradicional actividad que convoca a diferentes promesantes de diversos puntos de la provincia y el país. “No se sabe dónde se hará la noche de gala pero la cabalgata está dispuesta desde hace tiempo, así que no debería haber inconvenientes. El Gobierno ha colaborado en la organización por lo que no debería suspenderse”, explicó.

Cabe destacar que la Federación Gaucha fue intervenida por la Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ) debido a graves irregularidades administrativas. La medida suspende el proceso electoral y pone en pausa la renovación de autoridades en la histórica institución que agrupa a 64 agrupaciones gauchas en San Juan.

La intervención responde a la falta de documentación presentada en tiempo y forma, sumada a que la actual conducción opera con mandatos vencidos desde mediados de 2023. Además, se detectó que de los 65 socios registrados, solo ocho figuraban formalmente en Personería Jurídica y ninguno estaba al día para participar en los comicios.

Las elecciones estaban previstas para realizarse en la Casa del Gaucho, con tres listas en competencia: la Lista Blanca, encabezada por Sergio González, presidente desde 2017; la Lista Morada “Compromiso Gaucho”, liderada por Matías Peralta; y la Lista Celeste, con Ariel Caik como candidato y el respaldo de figuras políticas cercanas a La Libertad Avanza, como el exintendente de Angaco, Carlos Maza Peze, y el exdiputado de Iglesia, Enrique Montaño.

Con la intervención, la IGPJ designó a Andrés Leonardo López Gómez como interventor, quien tendrá la tarea de organizar la parte administrativa, contable y societaria de la Federación, además de regularizar los ejercicios financieros de los últimos tres años. También deberá recuperar bienes y documentación en manos de las autoridades salientes y fijar una cuota social para los afiliados.

El proceso de intervención tendrá una duración de hasta 180 días, período en el que se espera restablecer el orden institucional y garantizar elecciones legítimas que reflejen la voluntad de los asociados.