Tras la suspensión por mal tiempo, el próximo sábado se hará la cabalgata infantil del Primer Festival de Tradiciones Será en el marco de ‘Uniendo Raíces’, un encuentro tradicionalista para compartir en familia, organizado por el municipio de Rivadavia y la Federación Gaucha Sanjuanina.

Finalmente los niños podrán disfrutar de una actividad que combina tradición y recreación. Se trata de la cabalgata infantil que forma parte de las actividades del Primer Festival de Tradiciones ‘Uniendo Raíces’, organizado por el municipio de Rivadavia y la Federación Gaucha Sanjuanina. Este encuentro tradicionalista se realizará el próximo sábado en Marquesado. Cabe recordar que este festival se iba a realizar el 31 de agosto pasado, en el marco del aniversario de Rivadavia, pero que fue suspendido por el temporal de Santa Rosa.

Desde la Federación Gaucha Sanjuanina informaron que la primera edición del ‘Festival de Tradiciones Uniendo Raíces’ se realizará en el predio gaucho El Mangrullo (Avenida Libertador, en Marquesado) y que incluirá diferentes actividades pensadas para toda la familia y gustos, tanto dentro como fuera del predio. También recomendaron llevar mesas y sillas o reposeras para poder disfrutar cómodamente de todas las propuestas.

Las actividades arrancarán a las 11 con una cabalgata infantil por las calles aledañas al predio gaucho en la que podrán participar todos los chicos interesados, aunque no pertenezcan a una agrupación gaucha. Luego comenzarán las propuestas en el campo donde habrá jineteada de petisos, destrezas criollas, carreras por el campeonato de la Federación Gaucha Sanjuanina, un mini campeonato por agrupaciones y el esperado encuentro de tropillas. Se entregarán $1.500.000 en premios por categorías, en las tres disciplinas tradicionales: clina, grupa y basto.

El escenario principal, denominado ‘Uniendo Raíces’, abrirá a las 12 con la conducción de Javier Salinas, Luciano Pereyra y Martín Guevara, y contará con la participación especial del payador José Riveros. Se presentarán academias de danza, artistas locales, y habrá un patio gastronómico, feria de artesanos y una muestra de indumentaria gaucha que pondrá en valor el legado cultural del departamento.