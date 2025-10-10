Tras publicar en este medio el pedido de ayuda, lograron recaudar fondos para arreglar todo el techo de la parroquia que dañó el temporal de Santa Rosa Son los ‘Amigos de la Parroquia Sagrada Familia’, de Zonda , que vendieron empanadas con el objetivo de reparar el templo.

‘La verdad que fue una verdadera bendición. Gracias a la nota que publicó el diario conseguimos todos los fondos necesarios para arreglar el techo de la parroquia’, dijo Genoveva Aciar, del grupo ‘Amigos de la Parroquia Sagrada Familia’, del departamento Zonda. La mujer contó que luego de la publicación del pedido de colaboración recibieron importantes donaciones para reemplazar la membrana del templo. Y que ahora buscan poder arreglar el techo del salón parroquial que también dañó el temporal de Santa Rosa.

Genovena contó que el día en que prepararon empanadas para recaudar fondos, vendieron toda la producción. Pero que además, recibieron importantes donaciones. ‘Vendimos todas las empanadas, aunque lo más positivo fue que gente desconocida nos hizo transferencias de $50.000 hasta $200.000 al alias que salió publicado en la nota. Con esta recaudación compramos todo lo necesario y se reparó todo el techo. Pero seguimos con la campaña solidaria’, dijo la mujer.

El temporal de Santa Rosa también dañó el techo del salón parroquial donde se realizan las reuniones del grupo y se dictan las clases de catequesis para los niños. Genovena dijo que si vuelve a llover con intensidad habrá más filtraciones y el riesgo de que se ‘arruinen’ los murales que hay en el interior del lugar y el machimbre del techo. ‘Seguimos haciendo beneficios para recaudar fondos y solicitando la colaboración de la gente’, dijo Genoveva.

Los interesados en colaborar con dinero con el grupo ‘Amigos de la Parroquia’ pueden realizar una transferencia al Alias: ‘geno.aciar’, cuenta que pertenece a Genoveva Aciar.