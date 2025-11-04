Tras seis días de intenso trabajo, la Calle Lemos estrenó pavimento Los trabajos de repavimentación abarcaron un tramo clave, comprendido entre Calle 5 y Doctor Ortega.

Tras años de reclamos y espera, los vecinos de Rawson finalmente cuentan con una arteria en excelente estado para circular y con menos riesgos de protagonizar un siniestro vial por su mal estado. Se trata de la Calle Lemos que fue repavimentada en un tramo clave. La obra arrancó el pasado 27 de octubre y terminó ayer. Desde hoy, ya se habilitó el tránsito por la zona, aunque aún no se hizo la inauguración oficial de la misma.

Los trabajos de repavimentación se realizaron sobre Calle Lemos, en el tramo comprendido entre Calle 5 (Ruta provincial Nro 155) y Calle Doctor Ortega (Ruta Provincial Nro 135), tal como lo anunció el gobernador Marcelo Orrego durante la inauguración de la obra de ensanche de Calle 5. Los trabajos en Lemos abarcaron una longitud aproximada de 1.300 metros lineales y un ancho de calzada que varió entre 6,80 y 7 metros, según la zona intervenida.

Con pavimento nuevo, la Calle Lemos brinda mayor seguridad vial para conductores y peatones.

En una primera etapa, en el tramo mencionado, se realizaron trabajos de limpieza y preparación del terreno. Luego, las tareas continuarán con bacheo con mezcla bituminosa en caliente, aplicación de material bituminoso para riego de liga, y la construcción de carpeta con mezcla bituminosa en caliente. Esta obra forma parte de la Etapa Nro 20 de pavimentación de rutas provinciales, a cargo de la empresa Menin, que se desarrolla en distintos tramos estratégicos del Gran San Juan. Estas obras buscan mejorar la transitabilidad, fortalecer la seguridad vial y brindar mejores condiciones de movilidad para miles de sanjuaninos que utilizan diariamente estas vías. Y se realizan con fondos provinciales.

Durante su mensaje en la inauguración de Calle 5, el Gobernador se había comprometido no sólo a ejecutar este tramo de Calle Lemos, sino también a avanzar con la repavimentación de Calle Meglioli, una arteria clave para la conectividad de Rawson. En ese sentido, desde el Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía confirmaron que la intervención en Meglioli será la próxima en comenzar, continuando así con el plan de mejora vial comprometido ante la comunidad.