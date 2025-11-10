Tras un llamado anónimo, agentes de Conservación interceptaron cazadores furtivos con presas muertas, en zona de San Guillermo Se trata de dos sujetos que habían cazado un ejemplar de suri y una liebre europea con la utilización de 5 perros galgos.

El llamado anónimo que alertó sobre ‘una camioneta circulando por el lugar con actitudes de aparente caza’ en la zona de San Guillermo fue clave para frenar un nuevo caso de caza furtiva, una actividad ilegal que no se detiene. Desde la Secretaría de Ambiente informaron que a raíz de esta alerta, agentes del equipo de Fauna de zona Norte interceptaron, este fin de semana pasado, a una camioneta con dos personas que cazaban en el llano de los Médanos, área de influencia de la reserva de San Guillermo, en el departamento Iglesia. Intervino la jueza de Paz de este departamento, quien dispuso el decomiso de los ejemplares.

El operativo se llevó a cabo luego de que se recibiera esta denuncia anónima sobre la camioneta circulando por el lugar con actitudes sospechosas. Al arribar al lugar, el personal de Ambiente detuvo una Renault Oroch y procedió a inspeccionarla. Dentro del vehículo hallaron un ejemplar de suri y una liebre europea, ambos muertos. En la caja de este vehículo y ocultos bajo una carpa también se encontraron 5 perros galgos que fueron utilizados para la cacería.

Durante el procedimiento, los agentes labraron el acta de infracción correspondiente a los cazadores, dos hombres mayores de edad y oriundos de la localidad iglesiana de Rodeo. Además, decomisaron los animales que, por orden de la jueza de Paz de ese departamento quien intervino inmediatamente en el caso, fueron trasladados hasta el Área Protegida La Ciénaga, en Jáchal, para alimentar a las aves de rapiña que habitan en este lugar.

La Ley 606-L, en su artículo 41 establece que queda prohibida, en todo el territorio provincial, la caza de animales de la fauna silvestre, el hostigamiento, la destrucción de sus hábitats, refugios, nidos y huevos. Así también, la apropiación, tenencia y transporte de los productos derivados de los mismos. En este caso, los cazadores incumplieron además con las leyes de maltrato animal, ya que utilizaron perros para la cacería.

Desde la Secretaría de Ambiente destacaron la importancia de las denuncias, aunque sean anónimas, para alertar sobre caza furtiva que está prohibida y es un delito. También alentaron a la población a denunciar estas situaciones, acercándose al Centro Operativo más cercano donde de forma permanente se encuentran trabajando los agentes de conservación, o comunicarse al 4305057 o la línea de Whatsapp 2644305057.