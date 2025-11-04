Treinta Ferrari recorrerán las calles sanjuaninas: conocé por dónde circularán

Este martes, San Juan será sede de una jornada única con la llegada de 30 Ferrari provenientes de Ischigualasto, acompañadas por sesenta visitantes extranjeros en el marco del Evento Ferrari Norte 2025, con el apoyo logístico de la reconocida marca italiana.

El punto de encuentro será el estacionamiento de la Puerta 1 del Autódromo El Villicum sobre las 17:00hs, desde donde la caravana iniciará su recorrido hacia la ciudad de San Juan a las 17:30hs. El trayecto incluirá Ruta Nacional 40, Avenida Circunvalación, Avenida Guillermo Rawson y Avenida Libertador General San Martín, pasando por el Centro Cívico y Parque de Mayo, donde las Ferraris finalizaran su recorrido en el Hotel Del Bono Park.

La actividad continuará el miércoles 5 de noviembre, con la partida de los vehículos desde el Hotel Del Bono Park a las 10:30 horas, rumbo a Mendoza, completando así su paso por la provincia.

EL RECORRIDO