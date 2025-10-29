Tres organismos estatales intervienen en la reparación integral de una arteria de la ciudad muy deteriorada Se trata de la Calle Entre Ríos, entre Pedro Echagüe y Maipú, tramo en el que renovarán el pavimento por completo.

El mal estado de la Calle Entre Ríos, entre Pedro Echagüe y Maipú, y la peligrosidad que representa para la seguridad vial, tres organismos decidieron trabajar en conjunto para reparar este tramo. Vialidad Provincia, Osse y el municipio de Capital firmaron un convenio para intervenir en la reparación integral de esta arteria por donde transitan miles de vehículos a diario. Gustavo Jofré, secretario de Planificación de Capital, dijo que la obra ya arrancó y que se calcula que estará lista en unos 30 días.

Tras un deterioro de las losas del pavimento por una mala compactación de obras realizadas hace bastante tiempo, se firmó un convenio entre los 3 organismos mencionados para trabajar juntos en la reparación total de este tramo de Calle Entre Ríos que abarca casi 200 metros lineales. ‘Entre el municipio de Capital, Osse y Vialidad provincial firmamos un convenio para la reparación integral de este tramo. Y cada cual se hará cargo de diferentes tareas y en etapas’, sostuvo Gustavo Jofré.

El funcionario dijo que en primera medida intervino el municipio con la señalización de tránsito cerrado y la instalación de cartelería de inicio de obra, como también con la disposición de personal del ECO para ordenar la circulación vehicular. Luego, le tocó el turno a Vialidad Provincial que ya se está haciendo cargo de la demolición de todas las losas de pavimento en este tramo y del posterior levantamiento de escombros.

En tanto que Osse se hará cargo de la revisión de las cañerías e instalaciones de agua y cloacas en este sector para verificar su estado y realizar reparaciones en caso de ser necesario. Posteriormente, se encargará del relleno y compactación del terreno para que el municipio lleve a cabo la última etapa de la obre que es la repavimentación completa del tramo con la colocación de losas de hormigón.

Jofré dijo que se estima que la obra está lista en unos 30 días, por lo que se pide ‘paciencia’ a los vecinos que viven en ese tramo porque durante este tiempo no podrán ingresar a sus casas con los vehículos, ya que el tránsito permanecerá cerrado. ‘Justo en este tramo hay un edificio donde funciona un Registro Automotor por lo que es muy transitada. Pedimos paciencia, pero también prudencia’, dijo el funcionaria.

El secretario de Planificación agregó que se tuvo que restringir la circulación peatonal por las veredas de ambos lados de Calle Entre Ríos, entre Pedro Echagüe y Maipú, porque la gente las utilizaba para circular en bicicleta y moto, con el riesgo de provocar algún tipo de siniestro vial, poniendo en riesgo a los peatones.