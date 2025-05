Últimos días de inscripciones para los Juegos Deportivos Provinciales Evita 2025

Los Juegos Deportivos Provinciales Evita 2025, organizados por la Secretaría de Deporte, comenzarán el próximo sábado 14 de junio, con la etapa municipal. Para dicho evento están abiertas las inscripciones desde el viernes 9 de mayo y culminan el 31 del corriente mes.

Cada persona interesada en participar debe inscribirse a través de un link, luego llenar la planilla por cada disciplina deportiva y enviarla al gestor deportivo de cada departamento. Las inscripciones solo se canalizan a través de cada gestor deportivo municipal, por ello, si algún equipo o deportista decide participar, debe consultar por el gestor deportivo de su Municipalidad.

Para inscribirse, hacer click aquí.

Los Directores de Deporte de cada municipio, designaron a un Gestor Deportivo, quien es el encargado de los Juegos en su departamento. Sus funciones en la etapa municipal, abarcan la inscripción y acreditación de los equipos, la organización de la competencia, con fixture y zonas en su departamento, designar sedes deportivas y arbitraje de las mismas, como así también es el encargado de gestionar la seguridad en cada sede deportiva. En la etapa zonal deben coordinar con los demás gestores departamentales. En todo momento, deben mandar a la organización la fecha de los encuentros. En algunos casos, los Directores de Deporte del departamento, son a la vez Gestores Deportivos para los Juegos Evita.

DATOS SOBRE LOS JUEGOS EVITA EN SAN JUAN:

– Los juegos evita provinciales se desarrollarán en Juveniles (29 disciplinas), deporte adaptado (7 disciplinas) y adultos mayores (8 disciplinas).

– Se realizarán 3 etapas provinciales: Municipal, Zonal y Final Provincial. Los ganadores de la final provincial, concurrirán a los Juegos Evita Nacionales en Mar del Plata para juveniles y deporte adaptado, y regresan a nivel nacional los juegos para adultos Mayores, entre el 1 y 5 de septiembre en la provincia de Salta.

– Las acreditaciones para quienes se inscribieron se realizarán del 5 al 12 de junio.

– La etapa municipal se desarrollará del 14 al 24 de junio. La etapa Zonal, del 25 de junio al 8 de Julio y la Final Provincial del 12 al 23 de agosto. Vale aclarar que estas fechas pueden modificar por cuestiones organizativas, y en el caso de que se produzca, serán debidamente informadas.

– Son 29 disciplinas deportivas en deporte juvenil (Sub 15 y Sub 16), entre las que contamos deportes en conjunto, como básquetbol 3×3, futsal, handball de playa, hockey 7, voleibol de playa y voleibol indoor. Entre las disciplinas individuales, contamos al Atletismo, Bádminton, BMX Freestyle, Boxeo, Canotaje, Ciclismo, Esgrima, Freestyle, Gimnasia Artística, Gimnasia Rítmica, Judo, Karate, Levantamiento Olímpico, Lucha, Natación, Rugby, Skate, Taekwondo, Tenis, Tenis de Mesa, Tiro, Tiro Con Arco y Triatlón.

– Un total de 7 disciplinas deportivas Sub 18 en el Deporte Adaptado: Atletismo, Natación, Básquet 3×3, Boccia, Goalball, Tenis de Mesa y Voleibol Sentado.

– En adultos mayores (+ 60 años), serán 8 las disciplinas deportivas: Newcom, Sapo, Tejo, Tenis de Mesa, Ajedrez, Truco, Orientación y Padel.

– Etapa Municipal: Competencia en los Municipios (a cargo de los Municipios). Clasifican 2 (dos) equipos del municipal a la instancia Zonal.

– Etapa Zonal: Competencia con los ganadores de cada Municipio (a cargo de los Municipios). Se forman 6 zonas con los 19 municipios Zona 1 (Valle Fértil, Jáchal, Calingasta e Iglesia); Zona 2 (San Martín, Albardón y Angaco); Zona 3 (Rivadavia, Zonda y Ullum); Zona 4 (Capital, Chimbas y Santa Lucía); Zona 5 (25 de Mayo, 9 de Julio y Sarmiento) y Zona 6 (Rawson, Pocito y Caucete).

– Final Provincial: final con los ganadores de cada zona. Los ganadores clasifican a los Juegos Evita Nacionales.