Un Colegio de Rawson inaugura un mural para aprender lengua de señas y ser más inclusivos Este establecimiento incluye a chicos sordos, con espectro autista y con problemas de psicomotricidad, por lo que consideran que deben generar un ambiente más inclusivo. A la par padres, docentes y alumnos reciben capacitaciones y reflexionan sobre el tema.

El Colegio Capitán Carlos Maria Fragata Moyano de Rawson acaba de convertirse en el primer establecimiento de Nivel Secundario que tiene un Mural con el alfabeto de señas para que todos puedan aprenderlo. Se suma a las actividades por la inclusión que llevan adelante como modelo educativo, ya que cuenta con cuatro alumnos sordos con sus respectivas DAI interpretes, además de chicos con espectro autista y problemas de motricidad.

Este mural será presentado mañana en sociedad y es la segunda etapa de los talleres que se realizan en torno a la inclusión. El primero fue ‘Escucharte, el arte de interpretar el mundo del silencio‘, mientras que esta segunda instancia se llama ‘Vínculos entre la escuela y la familia‘.

‘La propuesta es ser más inclusivos generando un entorno educativo amigable, flexible y abierto a la realidad de todos. Los alumnos actualmente están aprendiendo a decir su nombre en lengua de señas y este es un gran desafío para compartir el espacio educativo con neurodivergencias o capacidades distintas. Creemos que el trabajo es muy lindo y así lo ha manifestado la gente de la escuela bilingüe para sordos José Manuel Estrada, ya que nunca habían experimentado tanta apertura‘, indica Federico Cánovas, director del Colegio y coordinador del proyecto.

De este modo el bello mural que realizaron los alumnos bajo la coordinación y dirección de los profesores Celia Diaz y Emanuel González, será inaugurado con la presencia de integrantes de la comunidad educativa, como así también de la Asociación de Lengua de Señas.

A la par se realizan charlas para los estudiantes de primero a sexto año, padres y profesores para generar un espacio de reflexión acerca de la inclusión, las expectativas, las barreras, temores, entre otros aspectos. ‘Es muy importante abordar el tema porque hay padres de chicos sordos que no conocen la lengua de señas, por ejemplo, y lo que queremos es achicar brechas‘, agrega el director.

Este proyecto tiene como finalidad fortalecer el lazo entre la escuela secundaria, las familias y la comunidad, generando una instancia superadora de aprendizajes significativos a través de metodologías participativas y talleres. ‘Se busca propiciar la reflexión, la empatía, el pensamiento crítico y la construcción colectiva de soluciones para una inclusión genuina, posicionando a la escuela como un espacio educativo abierto, flexible y amigable, capaz de eliminar barreras y garantizar los derechos de todos los estudiantes‘, dice Cánovas.



El equipo que lleva adelante está tarea está integrado por

Coordinador: Prof. Federico Cánovas La Mattina

Profesores de sordos e intérprete: Yanina Mingues y Nicolás Albarracín.

Equipo de docentes de apoyo a la inclusión: Sheila Soria, Franco Díaz y Mónica Godoy

Actividad interdisciplinaria -Mural de alfabeto de señas-: Prof. Celia Diaz y Prof. Emanuel

González