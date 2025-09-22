Un colegio de Valle Fértil pasó a la instancia nacional de la Feria de Ciencias con un proyecto de libros sensoriales La propuesta es usar herramientas pedagógicas para estimular el desarrollo de los niños mediante el uso de texturas, sonidos, colores, entre otros, que fomentan la memoria y la atención de alumnos de 1ro y 2do grado. Cobra valor en tiempos de desafío ante la comprensión lectora y la expresión oral y escrita de los chicos.

El proyecto ‘Recursos Didácticos: un aporte a la Alfabetización en 1er ciclo de Nivel Primario desde educación tecnológica‘, de alumnas de Nivel Superior del Colegio Fuerza Aérea Argentina (FAA) de Valle Fértil, fue uno de los seleccionados en la Feria Provincial de Ciencias para pasar a la instancia Nacional. Este consiste en la experimentación y uso de libros sensoriales para aumentar el interés de los alumnos de primero y segundo grado para mejorar el aprendizaje y enriquecer las prácticas de alfabetización.

Las autoras del proyecto son estudiantes de tercer año del Profesorado de Educación Primaria del mencionado establecimiento educativo. Se trata de Gabriela Fernández y Antonella Burgoa Riveros con la orientación y coordinación de la docente Vanesa Marano.

Esta propuesta nació de la necesidad de experimentar el potencial de los recursos didácticos como herramientas de la enseñanza – aprendizaje, de donde surge la pregunta referida a si el uso de este tipo de libros podrían fomentar el proceso de alfabetización a edad temprana.

Así las alumnas comenzaron con entrevistas, actividades e investigaciones referidas a estos temas que permitieron avanzar en los beneficios que aportan estas herramientas tanto para docentes como para estudiantes del primer ciclo primario.

Entre las conclusiones indican que éstos potencian aspectos como las habilidades para reconocer, identificar y manipular sonidos del lenguaje oral y generan aprendizaje significativo para el desarrollo integral de los estudiantes.

‘Todo esto en consonancia con la Política Nacional y Provincial que promueve una visión de la alfabetización desde una perspectiva federal, progresiva e intelectual para garantizar que todos los estudiantes adquieran y perfeccionen las habilidades de lectura, comprensión y producción de textos escritos. Más aun cuando a comprensión lectora y la expresión oral y escrita presentan un desafío en Argentina‘, explican las autoras.

El eje central fue la creación de recursos didácticos como libros sensoriales destinados a ser implementados por docentes en estudiantes del primer ciclo (unidad pedagógica: primer y segundo grado) del Nivel Primario. Los propósitos de esta iniciativa fueron: aumentar el interés de los estudiantes por el aprendizaje y mejorar la calidad de las experiencias de aprendizaje en el marco de la Educación Tecnológica.

¿Qué son los libros sensoriales?

Se denominan libros sensoriales a las herramientas pedagógicas que suelen estar hechas de tela o fieltro, y sirven para estimular el desarrollo de los niños mediante el uso de texturas, sonidos, colores y elementos interactivos, como velcro, cremalleras o solapas. Su objetivo es fomentar la psicomotricidad fina, la exploración multisensorial, el desarrollo cognitivo, como la memoria y la atención y el vínculo familiar. En pocas palabras ofrecen experiencias lúdicas que complementan la lectura tradicional desde una edad temprana.

Para conocer

* Un equipo de más de cien docentes evaluó más de 120 proyectos que se presentaron en la instancia provincial de Feria de Ciencias 2025.

* Se destacaron 18 propuestas

* La etapa provincial del Programa Feria de Educación, Ciencias, Artes y Tecnología 2025 se desarrolló el viernes último en el estadio Aldo Cantoni.

* Durante la feria, más de 60 evaluadores especializados analizaron los trabajos presentados, los cuales abarcaron áreas como matemática, ciencias, tecnología, investigación y artes