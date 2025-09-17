Un ejemplar único del primer periódico sanjuanino será tema de un conversatorio y exposición en la Casa de Sarmiento La reunión se llevará a cabo mañana jueves, 18 de septiembre. El motivo central será ‘El Defensor de la Carta de Mayo’’, publicación de 1825 considerada como inaugural en la historia de la prensa sanjuanina. El encuentro será a las 18 en la Casa Natal de Domingo Faustino Sarmiento, con entrada libre y gratuita.

Así como se considera el Día del Periodista el 7 de junio con la publicación de la primera edición de la ‘Gaceta de Buenos Ayres’’ en el Virreinato del Río de la Plata, hoy, República Argentina, San Juan también tiene su historia en esta materia. Es que el periodismo y sus publicaciones son esenciales para la vida en comunidad en todo tiempo. Por medio de ella se conocen los actos de gobierno, la vida de la sociedad en general y los hechos más salientes en todas las áreas de la vida ciudadana. Es decir, la prensa también y a lo largo de dos siglos, tiene importancia en tres aspectos fundamentales para la sociedad: forma, informar y entretener. Es una aula gigante donde en el transcurso del tiempo las publicaciones periodísticas mantuvieron la importancia debida hasta la actualidad.

En ese sentido, mañana habrá un hecho de suma importancia para los sanjuaninos. Se llevará a cabo el Conversatorio y exposición inédita: ‘El Defensor de la Carta de Mayo. El eco de un hallazgo literario’’. Será este jueves, 18 de septiembre, a las 18 horas en la Casa Natal de Sarmiento, con entrada libre y sin costo.

Se trata de la presentación de un ejemplar (posiblemente original) de ‘El Defensor de la Carta de Mayo’’, de 1825, considerado como el primer periódico de la prensa escrita en San Juan.

Este hallazgo, recientemente incorporado a la colección especial de la biblioteca del museo, constituye un testimonio de enorme valor para comprender los orígenes de la prensa y la vida institucional de la provincia.

El encuentro incluirá un conversatorio con las investigadoras Mag. Fabiana Puebla y Prof. Inés Rueda, quienes contextualizarán la importancia de esta publicación en la historia local.

Esta posibilidad de conocer el nacimiento del periodismo en San Juan es de suma importancia para el público en general, pero también para estudiantes de la carrera de Ciencias de la Comunicación, de Historia, entre otras.

Es que conocer la historia es parte de la provincia como de las distintas profesiones, enriquece el conocimiento para poder discernir los tiempos y proyectarse hacia el futuro.