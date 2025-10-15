Un espacio inclusivo donde personas con discapacidad aprenden desde bailar hasta cuidar el medio ambiente Se trata del taller ‘Inclusión en acción’ que ofrece el municipio de este departamento para niños, jóvenes y adultos.

La inclusión y la integración forman parte de un programa que ofrece el municipio de 25 de Mayo con el objetivo de que todos los vecinos tengan las mismas oportunidades tanto laborales como recreativas. Se trata del taller ‘Inclusión en acción’ que está destinado a personas con discapacidad y que ofrece diferentes propuestas. Patricia Carmona, asesora técnica de Gobierno y de Educación en esta comuna, dijo que este taller gratuito se complementa con el programa municipal de integración que brinda oportunidades laborales a estos vecinos.

El taller ‘Inclusión en acción’ busca que las personas con discapacidad participen en diferentes actividades recreativas que las ayude a mejorar su motricidad y autoestima, pero que también les permita disfrutar y divertirse. ‘El taller se desarrolla todos los sábados en el CIC de Santa Rosa, y con diversas propuestas que entusiasma a los participantes. Actualmente hay 30 niños, jóvenes y adultos con discapacidad participando de este taller’, dijo Carmona.

La funcionaria agregó que los asistentes participan de clases de danza y de expresión corporal, de actividades prácticas y de la realización de ejercicios para mejorar su psicomotrocidad, como también de propuestas para cuidar el medio ambiente como es el reciclado o la confección de adornos con materiales reutilizables. ‘Lo destacable también es que el equipo encargado del taller está conformado por profesionales comprometidos con esta iniciativa como es el caso de Lucía Quiroga, profesora de Educación Especial, de Danza y de Expresión Corporal; y de Ana Grillo, también profesora de Educación Especial y licenciada en Psicopedagogías’, dijo Carmona.

Además de participar del taller ‘Inclusión en acción’ de manera gratuita, los asistentes también cuentan con dos servicios extras. Por un lado tienen acceso al traslado gratuito, ya que el municipio se hace cargo de su traslado hasta el CIC de Villa Santa Rosa; y por otro, participan de salidas recreativas a diferentes lugares de interés dentro y fuera del departamento. ‘Con este taller se busca también satisfacer algunas necesidades básicas de las personas con discapacidad como es la recreación y el esparcimiento, por eso también incluye estas salidas didácticas’, sostuvo la funcionaria.

Carmona agregó que este taller también se suma al programa de integración que tiene el municipio y que fomenta la inserción laboral de las personas con discapacidad. El mismo incluye capacitación y la incorporación de estos vecinos en la realización de tareas en alguna dependencia del municipio, a modo de pasantía. ‘Estos programas de inclusión e integración se financian con fondos municipales y bajo la consigna de un municipio inclusivo’, dijo la funcionaria.