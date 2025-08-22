Diario de Cuyo | HOME | San Juan
Un fuerte sismo de 5.3° tuvo epicentro muy cerca de Valle Fértil

Fue a las 17:42 a 33 kilómetros de la capital vallista. ¿Lo percibiste?

Por Redacción Diario de Cuyo

Un fuerte sismo de 5.3° tuvo epicentro muy cerca de Valle Fértil

Este viernes un fuerte sismo sacudió a la provincia de La Rioja y se sintió de gran manera en San Juan, puntualmente en el departamento Valle Fértil. Según el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) se produjo a las 17:42 hora local con una magnitud de 5.3 en la escala de Richter.

El epicentro se ubicó a 122 kilómetros al suroeste de la ciudad de La Rioja, a 161 kilómetros al noreste de San Juan y a 33 kilómetros al norte de Villa San Agustín, con una profundidad de apenas 10 kilómetros.

