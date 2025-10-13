Un fuerte temblor con epicentro en Calingasta se sintió en San Juan y parte de Mendoza El sismo registró una magnitud 4.6 se registró en el suroeste de la provincia.

Durante la tarde de este lunes, un movimiento sísmico de magnitud 4.6 se percibió en varios departamentos de San Juan, especialmente en su zona suroeste, cerca del límite con Mendoza. El sismo ocurrió a las 15:58 horas, según datos preliminares del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES).

El epicentro se ubicó a unos 105 kilómetros al suroeste de la ciudad de San Juan y a 48 kilómetros al sur de la localidad sanjuanina de Barreal. De acuerdo con los registros oficiales, el movimiento se percibió también el algunos departamentos mendocinos.

El evento se produjo a una profundidad considerable de 122 kilómetros, lo que contribuyó a que la percepción del temblor fuera moderada en superficie.