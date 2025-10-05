Un incendio de grandes dimensiones en Ruta 40, una de las 33 intervenciones que tuvo Bomberos por el viento Zonda Luego del viento caliente que azotó a San Juan, personal especializado dio detalles de las tareas que tuvieron principalmente para sofocar incendios.

El pronóstico del tiempo se cumplió y este sábado luego de las 15, llegaron con intensidad las ráfagas del viento Zonda. Muchos se refugiaron en sus casas y evitaron el fenómeno meteorológico, que en algunos lugares provocó la suspensión de actividades. Pero quienes activaron sus tareas fueron los Bomberos de la Policía de San Juan y Voluntarios de los diferentes departamentos, ya que sucedieron incendios que debieron sofocar.

Como es de costumbre, el viento caliente y el fuego van de la mano en este tipo de situaciones que pueden o no ser intencionales, según lo que indican los especialistas en la materia. Por consiguiente, los uniformados mantuvieron la guardia alta ante el origen de siniestros en diferentes zonas de la provincia.

En este sentido, destacaron que en toda la jornada del sábado registraron 33 intervenciones en departamentos como Pocito, Rawson, Caucete, San Martín y Sarmiento.

Además, indicaron que hubo granjas, cabañas, quinchos y corrales que se vieron afectados por el fuego y algunos animales.

Cabe destacar que sólo en Sarmiento hubo 7 intervenciones pero el más caótico se registró en la Ruta 40 desde Calle 18, en Pocito. Allí las llamas arrancaron en una zona de vegetación seca y con el viento atravesaron la ruta, abarcando un perimetro más grande y que generó una densa nube de humo.

Los vehículos que pasaron por allí circularon con precaución mientras los uniformados trabajaban para controlar el fuego.

Los videos del incendio en Ruta 40:

This browser does not support the video element.