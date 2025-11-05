A las 8,50 sólo el celular de base, de la Unidad Operativa Dos Acequias, en el departamento San Martín. Era un llamado anónimo para dar aviso de un caso de vida o muerte que requería una intervención de urgencia. ‘Un perro de color es arrastrado por el agua del canal, ya pasó la calle Florida a toda velocidad’, dijo el masculino que llamó. Lo atendió el sargento Gastón Moreno que de inmediato organizó el operativo rescate.

perro3-410x728
El cabo primero Darío Quiroga y el agente Jorge Luis Guevara rescataron al perro del canal.

De inmediato contacto al motorista y cabo primero, Darío Quiroga, que en compañía del agente Jorge Luis Guevara siguieron el cauce del canal de Calle Florida, de Norte a Sur, dirección en el que el can era arrastrado por el agua. Lo alcanzaron a ver y se adelantaron para poder esperarlo. Paralelamente, el sargento Moreno concurrió al rescate en su vehículo particular y llevando una linga y una cámara de bicicleta para atrapar al animal.

‘Llegamos a un puente donde vimos que había una escalera que ingresaba al canal. Uno de los agentes bajó hasta sumergirse un poco en el agua para probar puntería e intentar enlazar al perro con la cámara atada a la linga. En el primer intento falló, pero en el segundo lo atrapó, jaló con fuerza y pudo atraerlo hacia la orilla donde lo pudimos agarrar y sacar. Es la primera vez que hacemos un rescate de este tipo’, dijo Moreno.

perro2-410x728
Tras ser rescatado por los uniformados, el perro huyó y desapareció.

El sargento dijo que se trataba de un perro aparentemente callejero de estatura mediana que estaba muy asustado. Contó que ni bien lo rescataron y sacaron del agua, el can salió corriendo e ingresó a una de las fincas de la zona y lo perdieron de vista. Pero que, de todos modos, estaban muy contentos y satisfechos por haberle podido salvar la vida.

Policía de San Juan Rescate animal Unidad Operativa Dos Acequias