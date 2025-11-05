Un llamado anónimo y la intervención de 3 efectivos policiales le salvaron la vida a un perro que cayó a un canal y fue arrastrado por el agua Fue en San Martín donde personal de la Unidad Operativa Dos Acequias protagonizó el operativo de rescate.

A las 8,50 sólo el celular de base, de la Unidad Operativa Dos Acequias, en el departamento San Martín. Era un llamado anónimo para dar aviso de un caso de vida o muerte que requería una intervención de urgencia. ‘Un perro de color es arrastrado por el agua del canal, ya pasó la calle Florida a toda velocidad’, dijo el masculino que llamó. Lo atendió el sargento Gastón Moreno que de inmediato organizó el operativo rescate.

De inmediato contacto al motorista y cabo primero, Darío Quiroga, que en compañía del agente Jorge Luis Guevara siguieron el cauce del canal de Calle Florida, de Norte a Sur, dirección en el que el can era arrastrado por el agua. Lo alcanzaron a ver y se adelantaron para poder esperarlo. Paralelamente, el sargento Moreno concurrió al rescate en su vehículo particular y llevando una linga y una cámara de bicicleta para atrapar al animal.

‘Llegamos a un puente donde vimos que había una escalera que ingresaba al canal. Uno de los agentes bajó hasta sumergirse un poco en el agua para probar puntería e intentar enlazar al perro con la cámara atada a la linga. En el primer intento falló, pero en el segundo lo atrapó, jaló con fuerza y pudo atraerlo hacia la orilla donde lo pudimos agarrar y sacar. Es la primera vez que hacemos un rescate de este tipo’, dijo Moreno.

El sargento dijo que se trataba de un perro aparentemente callejero de estatura mediana que estaba muy asustado. Contó que ni bien lo rescataron y sacaron del agua, el can salió corriendo e ingresó a una de las fincas de la zona y lo perdieron de vista. Pero que, de todos modos, estaban muy contentos y satisfechos por haberle podido salvar la vida.