Diario de Cuyo | HOME | San Juan
| ESTA TARDE

Un paciente jachallero fue trasladado en helicóptero al Hospital Rawson

El hombre habría sufrido un episodio cardíaco, aunque estaría estable y lúcido.

Por Estela Ruiz M.

Un paciente jachallero fue trasladado en helicóptero al Hospital Rawson Un paciente jachallero fue trasladado en helicóptero al Hospital Rawson
Foto ilustrativa de archivo

Your browser doesn’t support HTML5 audio
En la tarde de este jueves, el helicóptero sanitario aterrizó en el Hospital Dr. Guillermo Rawson, llamando la atención de las personas que estaban o transitaban por el lugar. La nave realizó un operativo sanitario vía aérea para trasladar al nosocomio capitalino a un paciente oriundo de Jáchal.
Se trata de un hombre adulto, que aparentemente habría sufrido un cuadro cardíaco, aunque estaría estable y lúcido.
Desde el nosocomio también informaron a este medio que en estos momentos se le estaban practicando al paciente los estudios de rigor para evaluar su situación y proceder al tratamiento correspondiente.

 

Más de San Juan

Ver más »