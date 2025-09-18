Un paciente jachallero fue trasladado en helicóptero al Hospital Rawson

En la tarde de este jueves, el helicóptero sanitario aterrizó en el Hospital Dr. Guillermo Rawson, llamando la atención de las personas que estaban o transitaban por el lugar. La nave realizó un operativo sanitario vía aérea para trasladar al nosocomio capitalino a un paciente oriundo de Jáchal.

Se trata de un hombre adulto, que aparentemente habría sufrido un cuadro cardíaco, aunque estaría estable y lúcido.