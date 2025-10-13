Este lunes en la madrugada, un sismo de 3,1 grados en la escala de Richter sacudió el suelo sanjuanino. El movimiento telúrico ocurrió exactamente a las 2.39 y según los datos que aportó el Intituto Nacional de Prevención Sísmica.
El epicentro fue en Angaco, a 38 kilómetros al noroeste de Bermejo, la localidad de Caucete y tuvo una profundidad de 8 kilómetros.
Además, informaron que en la escala de Mercalli, la intensidad fue de II a III y se sintió en Caucete, Villa San Isidro y la Ciudad de San Juan.