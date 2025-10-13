Un temblor de 3,1 sacudió el suelo sanjuanino durante la madrugada de este lunes Según los datos del INPRES, el epicentro fue en Angaco.

Este lunes en la madrugada, un sismo de 3,1 grados en la escala de Richter sacudió el suelo sanjuanino. El movimiento telúrico ocurrió exactamente a las 2.39 y según los datos que aportó el Intituto Nacional de Prevención Sísmica.

El epicentro fue en Angaco, a 38 kilómetros al noroeste de Bermejo, la localidad de Caucete y tuvo una profundidad de 8 kilómetros.

Además, informaron que en la escala de Mercalli, la intensidad fue de II a III y se sintió en Caucete, Villa San Isidro y la Ciudad de San Juan.