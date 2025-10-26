Un temblor de 3,9° sacudió el suelo sanjuanino durante la mañana del domingo El epicentro fue registrado en Zonda.

Este domingo 26 en la mañana, un sismo de 3,9 grados en la escala de Richter sacudió el suelo sanjuanino. El movimiento telúrico ocurrió exactamente a las 7.05 y según los datos que aportó el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES)

El epicentro fue en Zonda, a 48 kilómetros al sudoeste de la Ciudad de San Juan, a 50 kilómetros al este de Barreal, a 58 kilómetros al noroeste de Media Agua, Sarmiento y tuvo una profundidad de 114 kilómetros.

Además, informaron que en la escala de Mercalli, la intensidad fue de II a III en Media Agua y Caucete mientras que fue de III en la Ciudad de San Juan y Barreal.