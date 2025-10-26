Este domingo 26 en la mañana, un sismo de 3,9 grados en la escala de Richter sacudió el suelo sanjuanino. El movimiento telúrico ocurrió exactamente a las 7.05 y según los datos que aportó el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES)
El epicentro fue en Zonda, a 48 kilómetros al sudoeste de la Ciudad de San Juan, a 50 kilómetros al este de Barreal, a 58 kilómetros al noroeste de Media Agua, Sarmiento y tuvo una profundidad de 114 kilómetros.
Además, informaron que en la escala de Mercalli, la intensidad fue de II a III en Media Agua y Caucete mientras que fue de III en la Ciudad de San Juan y Barreal.