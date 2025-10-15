“Un Toque de Conciencia”, el programa que busca acercar a mujeres mayores de 40 años para facilitarles mamografías y brindar apoyo emocional El 19 de octubre se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Sancor Salud presentó el programa que busca concientizar mucho más en un área que sensibiliza a las mujeres.

En el marco del Día Mundial contra el Cáncer de Mama que se conmemora el próximo domingo 19, este miércoles la organización Prevención Salud a través de Sancor Salud, presentó su programa llamado “Un Toque de Conciencia”, destinado principalmente a mujeres mayores de 40 años para facilitarles la realización de mamografías y brindar apoyo emocional a través de un equipo especializado.

Con dicho programa se enfatiza la importancia del empoderamiento en el cuidado de la salud y el acompañamiento durante este proceso. La charla estuvo abierta al público en general y tuvo como objetivo informar sobre el cáncer de mama.

Lisandro Benito Gil, profesional médico titular de la Sociedad Argentina de Mastología llegó a San Juan para brindar detalles del programa. También dialogó con DIARIO DE CUYO, Julieta Cardellino, médica auditora de Prevención Salud. Ambos destacaron esta jornada de concientización sobre el cáncer de mama, enfocándose en la importancia de la detección temprana y el control de salud.

“Estamos todo el tiempo transmitiendo el mensaje en octubre. Estuvimos realizando esta campaña en Rosario, el sábado vamos a Gálvez, ahora estoy acá en San Juan y las charlas siguen en dos o tres lados más y es muy rico. Siento que estamos atormentando a la mujer en un punto, es un poco irónico, pero real. Pero tiene sentido porque esta información llega a mucha gente. Lo más importante es que las mujeres, entiendan qué les pasa en el cuerpo. Si tocan algo, que accedan al médico y no que vengan tres años después. Octubre siempre es un llamador, para nosotros octubre, noviembre, diciembre, enero son meses de trabajo al máximo porque tiene que ver con la ola que viene después de esto”, expresó Lisandro Benito Gil remarcando la importancia de las charlas de concientización que se realizan en esta fecha y que producen que muchas mujeres asistan a los controles.

Ese punto de ser una especie de “llamador” para las mujeres, remarcó Cardellino quien explicó de qué se trata del programa “Un Toque de Conciencia”: “Desde Prevención Salud estamos trabajando en nuestro programa preventivo Un Toque de Conciencia. Hemos llegado a más de 15.000 afiliados con programas de prevención y justamente buscamos contactarnos con aquellas afiliadas de más de 40 años que no se hayan hecho su control en el último año. Y Un Toque de Conciencia es un programa totalmente integral porque no solo la contactamos y la concientizamos en la importancia de realizarse la mamografía anual, sino también que la acompañamos muchas veces a facilitarle la gestión de los estudios y que puedan acercarse y utilizarlo en los turnos en un ginecólogo de confianza”, expresó.

La médica también remarcó la importancia de la contención: “Tenemos un equipo de contención que está formado por psicólogos y por asistentes sociales que buscan acompañar al afiliado en situaciones complejas de salud y en su familia para transitarlo de la mejor manera posible. También desde la contención emocional. Somos una empresa que fomentamos el uso de herramientas tecnológicas para facilitar y agilizar todos sus trámites a los afiliados. No dejamos siempre de tener en cuenta lo humano por lo sensible de la salud”, sostuvo Gardellino.

Tanto Benito Gil como Gardellino remarcaron que el cáncer de mama es la principal causa de muerte por cáncer en mujeres, con más de 22.000 casos nuevos y 6.100 muertes anuales en el país. A pesar del aumento en los diagnósticos, se destaca que la detección oportuna puede permitir tratamientos menos invasivos y tasas de curación superiores al 80%.