Una experta dijo que durante la tormenta de Santa Rosa llovió en San Juan casi 20 veces más que el promedio que se espera para la época La climatóloga Agustina Albeiro habló sobre el fenómeno meteorológico que azotó a la provincia.

San Juan padeció dos días de lluvia, en algunas zonas cayó granizo y en otras aguanieve, que provocó no solo el descenso de la temperatura sino también la acumulación de agua y estragos en miles de familias que debieron ser asistidas por la provincia y los municipios con palos, nylon y alimentos. Ante esta situación, en diálogo con Radio Light, la climatóloga Agustina Albeiro sostuvo que todo este panorama fue por la gran cantidad de lluvia que hubo en tan poco tiempo.

“El promedio de precipitaciones de agosto ronda los 2 milímetros y el sábado hubo 29 milímetros, según la medición oficial del Servicio Meteorológico; mientras que, algunas estaciones cercanas, reportaron el domingo 10 milímetros más”, expresó.

En este sentido, enfatizó en la situación atípica que atravesó San Juan y destacó que “hemos visto muy poca precaución”. “Hubo un impacto negativo, en las zonas más vulnerables. La naturaleza es impredecible y nosotros estamos dentro de las ciencias de la atmósfera y no son exactas, por lo que es clave el sistema de prevención y la políticas que se implementan”, amplió.

También sostuvo que el pronóstico había anticipado un acumulado de 14 milímetros pero el número fue mucho mayor.