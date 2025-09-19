Una novela biográfica que rescata la memoria y el legado de un pionero en San Juan La escritora Alejandra Villagra Berrocá, autora de varios libros sobre personajes y lugares de nuestra provincia presentará próximamente un nuevo volumen en formato de novela biográfica sobre la vida y obra de José María de los Ríos, fundador de la ciudad de Caucete.

En el marco del Mes de Sarmiento y de la rica historia cultural de San Juan, la Casa Natal de Sarmiento será escenario de la presentación del libro ‘Huellas’’, una novela biográfica escrita por la Profesora Alejandra Villagra Berrocá, miembro de la Asociación Literaria Escritores del Sol, que narra la vida y el legado de José María de los Ríos, fundador de Villa Colón, actualmente conocida como el departamento de Caucete.

Esta obra, editada por la editorial Abdulah en 2025, combina rigurosa investigación histórica con narrativa novelada, ofreciendo una visión profunda y emotiva de la vida de de los Ríos. A través de sus páginas, se destacan los valores familiares, el amor a la patria y el compromiso con el bien común que definieron al protagonista, un personaje clave en la historia de la región.

Durante el evento, habrá un espacio de diálogo con la autora, Villagra Berrocá, donde se explorarán los procesos creativos y las investigaciones que sustentan el libro. Además, contará con la presencia de invitados especiales que harán de este momento algo único e imperdible.

Invitados destacados

Entre los invitados destacados estarán el nieto de José María de los Ríos, Miguel A. de los Rios, su bisnieta Claudia de los Rios y María del Carmen Maurin descendiente de Procesa Sarmiento (hermana de Domingo Sarmiento), quienes aportarán una perspectiva familiar invaluable sobre el legado de este importante personaje histórico.

‘’Huellas’’ no solo es un homenaje a la memoria de José María de los Ríos, sino también una contribución significativa al patrimonio cultural de San Juan. La presentación del libro promete ser un evento enriquecedor para todos los interesados en la historia local y la literatura biográfica.

En la organización del evento se destaca la directora del Museo Casa Natal de Sarmiento, Lucía González (Museóloga) que ha puesto a disposición las instalaciones de la casa histórica para la presentación de la obra, considerada de gran valor histórico.

La cita es para el viernes 26 de septiembre a las 18 hs, y se considera que será una oportunidad única para sumergirse en la historia de uno de los fundadores más importantes de la región y para celebrar la literatura que rescata y preserva nuestra memoria colectiva.