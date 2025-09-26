Desde el Ministerio de Educación dieron detalles de la primera entrega de notebooks a alumnos que se realizará el lunes 29 de septiembre, en el velódromo Vicente Alejo Chancay, en Pocito.

Horario: a partir de las 8.30

Cantidad: 800 netbooks

Escuelas: 5to y 6to grado

  • Escuela José Rudecindo Rojo
  • Escuela España
  • Escuela Tierra del Fuego
  • Escuela Dr. Carlos Saavedra Lamas
  • Escuela Jorge Washington
  • Escuela Rabindranath Tagore
  • Escuela Justo José de Urquiza y
  • Escuela Gobernador Eloy Camus

Requisitos para la entrega

  • Para acceder a la computadora cada estudiante asistirá acompañado de su padre, madre o tutor; quien deberá firmar un contrato a través del cual el gobierno de la provincia de San Juan dona la netbook.
  • El firmante del contrato será quien figura en el registro de inscripción de la escuela a la que asiste el estudiante y cuyos datos de identificación ya fueron informados por cada director.
  • Cada estudiante junto a su padre, madre o tutor firmante y los familiares que quieran acompañar deberán estar en el velódromo entre 8.30 y 9.
  • Es obligatorio presentarse con DNI del estudiante y el padre, madre o tutor firmante.
  • NO es necesario llevar ningún otro documento personal.

Cómo será el operativo “Programa Maestro de América, Cultivando el futuro”

Traslado, ingreso y ubicación

  • Para quienes tienen inconvenientes para el traslado habrá colectivos directos disponibles desde cada establecimiento educativo hacia el Velódromo a partir de las 8.00 hs.

El ingreso al Velódromo

  • Se realizará por calle siete.
  • Los estudiantes serán recibidos por sus maestros y guiados hacia la cancha dentro del Velódromo donde se ubicarán en sillas agrupadas por escuela.
  • Los padres, madres o tutores firmantes serán recibidos por personal del ministerio de Educación y guiados hacia la tribuna correspondiente donde se ubicarán en las zonas indicadas con carteles por establecimiento educativo.

Procedimiento para la entrega

  • A las 10.30 se realizará el acto de entrega simbólica encabezada por las autoridades.
  • Luego el operativo continuará con el resto de los estudiantes presentes.
  • Allí estarán habilitados 50 puestos de atención donde se chequearán los datos, se firmará el contrato de donación y se entregará la netboock.

Regreso y Operativos de Seguridad

  • Una vez recibida la computadora cada estudiante y sus familiares podrán retirarse del Velódromo. Afuera habrá colectivos disponibles para el regreso a la escuela de origen para quienes deseen utilizar el servicio.
  • La Policia de la Provincia de San Juan desplegará un intenso operativo preventivo y de seguridad en todo la zona de entrega antes, durante y después del evento.
