Una por una, cuáles son las escuelas que recibirán las netbooks del programa “Maestro de América” Se trata de los establecimientos educativos que comprenden la primera entrega.

Desde el Ministerio de Educación dieron detalles de la primera entrega de notebooks a alumnos que se realizará el lunes 29 de septiembre, en el velódromo Vicente Alejo Chancay, en Pocito.

Horario: a partir de las 8.30

Cantidad: 800 netbooks

Escuelas: 5to y 6to grado

Escuela José Rudecindo Rojo

Escuela España

Escuela Tierra del Fuego

Escuela Dr. Carlos Saavedra Lamas

Escuela Jorge Washington

Escuela Rabindranath Tagore

Escuela Justo José de Urquiza y

Escuela Gobernador Eloy Camus

Requisitos para la entrega

Para acceder a la computadora cada estudiante asistirá acompañado de su padre, madre o tutor; quien deberá firmar un contrato a través del cual el gobierno de la provincia de San Juan dona la netbook.

El firmante del contrato será quien figura en el registro de inscripción de la escuela a la que asiste el estudiante y cuyos datos de identificación ya fueron informados por cada director.

Cada estudiante junto a su padre, madre o tutor firmante y los familiares que quieran acompañar deberán estar en el velódromo entre 8.30 y 9.

Es obligatorio presentarse con DNI del estudiante y el padre, madre o tutor firmante.

NO es necesario llevar ningún otro documento personal.

Cómo será el operativo “Programa Maestro de América, Cultivando el futuro”

Traslado, ingreso y ubicación

Para quienes tienen inconvenientes para el traslado habrá colectivos directos disponibles desde cada establecimiento educativo hacia el Velódromo a partir de las 8.00 hs.

El ingreso al Velódromo

Se realizará por calle siete.

Los estudiantes serán recibidos por sus maestros y guiados hacia la cancha dentro del Velódromo donde se ubicarán en sillas agrupadas por escuela.

Los padres, madres o tutores firmantes serán recibidos por personal del ministerio de Educación y guiados hacia la tribuna correspondiente donde se ubicarán en las zonas indicadas con carteles por establecimiento educativo.

Procedimiento para la entrega

A las 10.30 se realizará el acto de entrega simbólica encabezada por las autoridades.

Luego el operativo continuará con el resto de los estudiantes presentes.

Allí estarán habilitados 50 puestos de atención donde se chequearán los datos, se firmará el contrato de donación y se entregará la netboock.

Regreso y Operativos de Seguridad