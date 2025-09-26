Desde el Ministerio de Educación dieron detalles de la primera entrega de notebooks a alumnos que se realizará el lunes 29 de septiembre, en el velódromo Vicente Alejo Chancay, en Pocito.
Horario: a partir de las 8.30
Cantidad: 800 netbooks
Escuelas: 5to y 6to grado
- Escuela José Rudecindo Rojo
- Escuela España
- Escuela Tierra del Fuego
- Escuela Dr. Carlos Saavedra Lamas
- Escuela Jorge Washington
- Escuela Rabindranath Tagore
- Escuela Justo José de Urquiza y
- Escuela Gobernador Eloy Camus
Requisitos para la entrega
- Para acceder a la computadora cada estudiante asistirá acompañado de su padre, madre o tutor; quien deberá firmar un contrato a través del cual el gobierno de la provincia de San Juan dona la netbook.
- El firmante del contrato será quien figura en el registro de inscripción de la escuela a la que asiste el estudiante y cuyos datos de identificación ya fueron informados por cada director.
- Cada estudiante junto a su padre, madre o tutor firmante y los familiares que quieran acompañar deberán estar en el velódromo entre 8.30 y 9.
- Es obligatorio presentarse con DNI del estudiante y el padre, madre o tutor firmante.
- NO es necesario llevar ningún otro documento personal.
Cómo será el operativo “Programa Maestro de América, Cultivando el futuro”
Traslado, ingreso y ubicación
- Para quienes tienen inconvenientes para el traslado habrá colectivos directos disponibles desde cada establecimiento educativo hacia el Velódromo a partir de las 8.00 hs.
El ingreso al Velódromo
- Se realizará por calle siete.
- Los estudiantes serán recibidos por sus maestros y guiados hacia la cancha dentro del Velódromo donde se ubicarán en sillas agrupadas por escuela.
- Los padres, madres o tutores firmantes serán recibidos por personal del ministerio de Educación y guiados hacia la tribuna correspondiente donde se ubicarán en las zonas indicadas con carteles por establecimiento educativo.
Procedimiento para la entrega
- A las 10.30 se realizará el acto de entrega simbólica encabezada por las autoridades.
- Luego el operativo continuará con el resto de los estudiantes presentes.
- Allí estarán habilitados 50 puestos de atención donde se chequearán los datos, se firmará el contrato de donación y se entregará la netboock.
Regreso y Operativos de Seguridad
- Una vez recibida la computadora cada estudiante y sus familiares podrán retirarse del Velódromo. Afuera habrá colectivos disponibles para el regreso a la escuela de origen para quienes deseen utilizar el servicio.
- La Policia de la Provincia de San Juan desplegará un intenso operativo preventivo y de seguridad en todo la zona de entrega antes, durante y después del evento.