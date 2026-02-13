Unos 600 niños y adolescentes mostraron sus habilidades tecnológicas durante el cierre del Verano Tech El evento se realizó en el Centro Cultural Conte Grand con una muestra de trabajos.

Durante toda la mañana el Centro Cultural Conte Grand fue el escenario del gran cierre de Verano Tech 2026, un programa que reunió durante el verano a niños y adolescentes de Capital, Media Agua y Los Berros, y que culminó con una muestra abierta donde los participantes expusieron las habilidades y proyectos desarrollados a lo largo de los talleres de robótica, impresión 3D y creatividad aplicada. Unos 600 niños y adolescentes participaron del cierre de este programa que promueve vocaciones científico-tecnológicas.

La iniciativa convocó a jóvenes de toda la provincia que participaron de capacitaciones en robótica, dibujo e impresión 3D y la Escuela de Inventores, bajo una propuesta que integró formación teórica, práctica y creatividad. Los chicos participaron, además, en una competencia entre equipos que eran alentados por sus familiares y cuyas imágenes se proyectaban en un par de pantallas gigantes.

Los chicos demostraron sus habilidades en robótica en el cierre de Verano Tech.El objetivo central de Verano Tech 2026 fue despertar vocaciones científico-tecnológicas, fomentar el pensamiento crítico y fortalecer la capacidad de resolución de problemas a través de experiencias dinámicas y participativas.

En forma paralela este año, el programa tuvo como novedad su expansión a departamentos del interior como Calingasta, Jáchal, Iglesia, Ullum y Sarmiento, gracias a un trabajo colaborativo entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Minería. En tanto, en el Gran San Juan, se amplió la capacidad del CECI ante el alto interés generado: más de 500 chicos formaron parte de los cursos.

El cierre de Verano Tech no sólo marcará el final de una edición exitosa, sino que también pondrá en valor el talento joven sanjuanino y el impacto de políticas educativas que apuestan a la innovación, la tecnología y el futuro.