Unos 800 alumnos de 5to y 6to grado de Pocito, los primeros beneficiarios de las netbooks en San Juan El acto comenzará a las 10.30, en el velódromo Vicente Chancay y deben ir acompañados por su tutor.

Este lunes arranca la primera entrega de netbooks a alumnos del Nivel Primario y en la oportunidad, se ha montado un operativo para que 800 alumnos de Pocito puedan acceder al dispositivo electrónico.

En diálogo con Radio Sarmiento, el secretario de Transformación Digital y Modernización del Estado, Fabricio Echegaray, confirmó que el acto será en el velódromo Vicente Alejo Chancay, ubicado en Ruta 40 y Calle 7, Pocito, el 29 de septiembre a partir de las 10.30.

También destacó que los alumnos convocados son de 5to y 6to grado de zonas aledañas al estadio y deben ir acompañados por un tutor, que serán quienes se comprometerán al cuidado y buen uso de la netbooks. “Están bloqueadas para la utilización indebida como es el acceso a páginas de apuestas o pornografía, por ejemplo”, destacó el funcionario.

Además, adelantó que el martes continuará la actividad en Valle Fértil. Allí la entrega será doble, ya que aprovecharán la visita para otorgarles la computadora portátil a docentes y estudiantes.

Cabe destacar que es un total de 25.000 chicos quienes serán beneficiarios del acceso a las netbooks y sus tutore serán los que mediante “Ciudadano Digital” se vincularán a los menores que manipularán la máquina.

Finalmente, sostuvo que en contacto con el Ministerio de Hacienda, ya evalúan la compra de netbooks para alumnos de 4to grado. El objetivo es cubrir a la totalidad de los alumnos. La prioridad la tendrán los estudiantes de 4to grado que pasarán a 5to en el próximo ciclo lectivo”, sentenció.