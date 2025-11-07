UNSJ: adaptaron un cuento clásico y lo convirtieron en audiolibro para fomentar la accesibilidad Se trata de ‘Los músicos de Bremen’ que combina música, teatro y educación para llegar a todas la audiencias.

La Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes (FFHA), de la UNSJ, concretó un proyecto integral muy particular que tiene como principal objetivo fomentar la accesibilidad. Se trata de la adaptación del clásico cuento ‘Los músicos de Bremen’ y de su transformación en audiolibro que combina música, teatro y educación para ser accesible a todas las audiencias, incluyendo a las personas con discapacidad.

Bajo la dirección de Paulo Carrizo, Fernando Recio y Valeria Marra, docentes de FFHA, este proyecto busca generar espacios de trabajo interdisciplinario y actualización técnica artística. La obra cuenta con una adaptación del guion, música original, sonorizaciones y paisajes sonoros, así como viñetas visuales creadas por estudiantes de la carrera de Artes Visuales a cargo del profesor Ariel Aballay, titular de la Cátedra de Grabado. El prólogo estuvo a cargo de la Magíster Mónica Lucero, y contó con la asesoría teatral de Guillermo Kuchen.

Esta obra se diseñó para que sea accesible a personas con discapacidad, con la presencia de una traductora de lenguaje de señas durante las presentaciones. Y su producción culminó con la grabación y publicación de un audiolibro que incluye música original y efectos de sonido, contando con la participación de estudiantes de diferentes carreras y niveles que desarrollaron nuevas habilidades artísticas y pedagógicas gracias a este proyecto.

Presentación de la obra

Este audiolibro, con la adaptación del clásico cuento de los Hermanos Grimm, será presentado oficialmente el próximo 10 de noviembre, en la Sala de Audio y Video de la Facultad de Filosofía. Esta obra se difundirá en diferentes ámbitos educativos y culturales, promoviendo la inclusión y la accesibilidad en el arte.