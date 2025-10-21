UNSJ: capacitan a personal no docente para crear mejores ambientes de trabajo Aprendieron sobre la metodología 5S que promueve el orden, la limpieza y la eficiencia en el espacio laboral.

En el marco de un programa institucional orientado a mejorar la calidad en los ámbitos administrativos, la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) comenzó con capacitaciones destinadas al personal nodocente con el objetivo de mejorar el ambiente laboral. La primera fue sobre la metodología 5S, una herramienta de gestión originaria de Japón que promueve el orden, la limpieza y la eficiencia en el espacio de trabajo.

Esta capacitación estuvo cargo Lucía Brottier, ingeniera de la Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, quien explicó que la metodología 5S surge en el contexto de la reconstrucción industrial japonesa tras la Segunda Guerra Mundial y se basa en cinco principios fundamentales: clasificar, ordenar, limpiar, estandarizar y mantener la disciplina. Cada uno de estos pilares apunta a crear ambientes de trabajo más seguros, eficientes y agradables. ‘La 5S se aplica con éxito tanto en industrias como en oficinas. Mejora no solo la eficiencia operativa, sino también las relaciones interpersonales, ya que elimina fricciones cotidianas cuando las herramientas o materiales no se encuentran en su lugar’, explicó Brottier.

La ingeniera explicó además que la capacitación se realizará con un enfoque práctico y progresivo. Dijo que el plan se desarrollará a lo largo de seis meses, trabajando una ‘S’ por mes y realizando un seguimiento visual mediante registros fotográficos del ‘antes y después’ en los espacios intervenidos.

Esta actividad forma parte de un programa institucional de calidad que presentará próximamente por el rector de la UNSJ, Tadeo Berenguer. Así lo adelantó el secretario administrativo financiero, Ricardo Coca, quien destacó que ‘Este es el primer paso de un programa integral que busca consolidar sistemas de calidad en el ámbito administrativo, complementando los avances ya realizados en el área académica. El objetivo es fomentar entornos laborales más ordenados, seguros y saludables, lo cual impacta directamente en el bienestar de nuestros trabajadores y en la calidad de las tareas que desempeñamos’.