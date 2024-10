UTA anuncia paro de colectivos el jueves 31 de octubre, pero San Juan aún no se suma al reclamo El secretario de la seccional San Juan, Héctor Maldonado, aclaró que hasta el momento no llegará la medida en la provincia.

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) confirmó un paro de actividades para el próximo jueves 31 de octubre, en demanda de mejores salarios. Sin embargo, el secretario de la seccional San Juan, Héctor Maldonado, ha aclarado que, hasta el momento, no hay un mandato que permita la aplicación de esta medida en la provincia.

En declaraciones a DIARIO DE CUYO WEB, Maldonado explicó: “Hasta el momento nosotros como seccional no hemos tenido ningún mandato, porque las negociaciones en primera instancia nuestro consejo directivo las está haciendo con las cámaras del AMBA. Las medidas que se anunciaron hace unos días eran para AMBA y la Provincia de Buenos Aires. No ha habido todavía ninguna audiencia con PATAP, con la Cámara del Interior. Por lo tanto, hasta el momento no tenemos ningún mandato. De cualquier novedad, informaremos de forma inmediata”.

El paro, que comenzará a la medianoche del jueves por ahora en Buenos Aires, se produce en el contexto de una medida más amplia anunciada por la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), que incluye la paralización de todos los transportes públicos, como trenes, barcos, aviones y subtes, así como servicios de carga, para el día miércoles 30 de octubre. Esta acción se lleva a cabo en protesta por la falta de avances en las negociaciones salariales.

Es importante señalar que la UTA había estado bajo una conciliación obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo, que le impedía realizar medidas de fuerza hasta el martes 29 de octubre, lo que le permitió adherirse al paro general del resto de las ramas del transporte.

A pesar del encuentro del lunes entre el gremio y las cámaras del sector, no se logró un acuerdo, lo que ha llevado a la UTA a tomar esta decisión de paro. Mientras tanto, los trabajadores en San Juan esperan indicaciones sobre cómo proceder, manteniendo la posibilidad de unirse a la protesta en función de las decisiones que se tomen en las próximas horas.