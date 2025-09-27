Valle Fértil contra la vinchuca: arrancaron los operativos de fumigación a domicilio La tarea está a cargo del personal dependiente del Área de Control de Vectores.

El municipio de Valle Fértil comenzó con los trabajos para controlar la presencia de vinchucas. En este marco, iniciaron los operativos de fumigación a domicilio, especialmente en las zonas más rurales del departamento. Esta intervención está a cargo del personal municipal dependiente del Área de Control de Vectores.

Además de los operativo fumigación que se realizan con productos no peligrosos para personas ni animales, el personal de Control de Vectores lleva a cabo campañas de monitoreo y vigilancia de ‘Triatoma infestans’ conocidas comúnmente por vinchuca. Este control se realiza en viviendas positivas, es decir en las que se detectó anteriormente la presencia de vinchucas y se procedió a su eliminación.

Los operativos también incluyen el monitoreo y vigilancia de ‘Triatoma infestans’.En caso de encontrar vinchucas en alguna vivienda, se la atrapa y lleva a analizar. Los análisis correspondientes se realizan en Valle fértil, en el marco de los trabajos mancomunados que realiza el Ministerio de Salud con el Hospital Doctor Alejandro Albarracín, de este departamento. Desde el municipio dijeron que ‘este es un gran avance para el trabajo que se viene desarrollando desde el Área Control de Vectores’.

Las autoridades municipales también pidieron ‘máxima colaboración’ a la comunidad con estas campañas y con la lucha contra la vinchuca. Recomendaron a los vecinos que para la denuncia por presencia de vinchucas en domicilios, se acerquen por la oficina del Área, ubicada en el acceso a la terminal de ómnibus, de lunes a viernes, en horario de 7 a 13.