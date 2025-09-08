Valle Fértil vivió un fin de semana con gran movimiento: $95 millones de impacto económico Según informó la Municipalidad, el encuentro de motos “Ischigualasto Rider” y el Campeonato Provincial de Malambo generaron un fuerte movimiento turístico.

Un fin de semana cargado de actividades deportivas y culturales dejó números muy positivos en Valle Fértil. Según informó la Municipalidad, el encuentro de motos “Ischigualasto Rider” y el Campeonato Provincial de Malambo generaron un fuerte movimiento turístico y un derrame económico estimado en $95.000.000.

Los eventos se desarrollaron entre el 5 y el 7 de septiembre, con motociclistas que llegaron desde distintos puntos del país y academias de danza que se sumaron a la competencia provincial. En promedio, la ocupación hotelera alcanzó el 85%, con un promedio de pernocte de 1,96 noches.

El gasto de los visitantes incluyó alojamiento, gastronomía, transporte, compras y otros consumos. Teniendo en cuenta una tarifa promedio de $18.000 por persona y por día en la zona de turismo rural, el impacto económico se calculó del siguiente modo:

500 personas × 3 días × $18.000 = $27.000.000

1500 personas × 2 días × $18.000 = $54.000.000

600 personas × 1 día × $18.000 = $10.800.000

400 personas × gastos generales ($8.000) = $3.200.000

En total, el movimiento generado por las actividades ascendió a los $95.000.000.

Desde la Municipalidad de Valle Fértil destacaron que el resultado refleja la importancia de este tipo de propuestas para fortalecer la economía local a través del turismo y la cultura.