Vecinos de Calingasta presentaron más de 1.000 denuncias por fallas en el servicio eléctrico y facturas con valores exorbitantes Un grupo de calingastinos se reunió con autoridades del EPRE. En el encuentro expusieron los problemas que sufren como sucesivos cortes de luz y los montos de las boletas, entre otros.

Vecinos del departamento Calingasta se reunieron con el vicepresidente del Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE), Roberto Ferrero, y le presentaron más de 1.000 denuncias por una serie de irregularidades que, según dijeron, vienen sucediendo hace tiempo en el departamento. Además, pidieron que se revisen las estimaciones de consumo de los domicilios dado que notaron un aumento de los costos de las últimas facturas.

Ignacio López, habitante del departamento cordillerano y vocero de los vecinos, en diálogo con Radio Sarmiento calificó el encuentro con la segunda autoridad del EPRE como positivo porque escuchó sus reclamos y se comprometió a encontrar soluciones.

“Vinimos dos vecinos con más de 1.000 firmas. En la reunión le planteamos a Ferrero la preocupación acerca del precio del kilovatio y de la energía en general. Nos explicó, y nosotros ya lo sabíamos, que no era únicamente competencia de la provincia, sino que las tarifas dependen de la Nación. Por suerte le pudimos plantear todos los problemas que tenemos como las altas estimaciones que han hecho de consumo”, detalló el vecino.

Así es que desde la entidad provincial se comprometieron a que el próximo miércoles una delegación se dirigirá a Calingasta para reunirse con vecinos de dos localidades y posteriormente harán visitas periódicas a otras tantas para atender de primera mano las inquietudes de los usuarios del servicio eléctrico.

Pero los reclamos no terminaron allí. De acuerdo con lo que mencionó López, “las boletas son impagables con estos montos exorbitantes y también tenemos problemas con la prestación del servicio de Naturgy. Por ejemplo, ayer en la tarde hubo un corte general desde Sorocayense hasta Villa Pituil, estamos hablando de más de 25 kilómetros que se quedan sin luz. Los cortes son permanentes, a pesar de que no llueva ni corra viento”, cerró.