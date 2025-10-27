Vecinos de Rivadavia están más cerca de contar con un nuevo playón deportivo y hasta un SUM Son del Barrio Jardín Policial donde el municipio ya arrancó con la construcción de las nuevas instalaciones.

Tal como lo anunció el intendente de Rivadavia, Sergio Miodowsky, durante el aniversario del Barrio Jardín Policial, los vecinos contarán con nuevas instalaciones que mejorarán su calidad de vida. Se trata de la construcción de un nuevo playón deportivo, un SUM y sanitarios dentro del predio del Playón Polideportivo que ya existe en este vecindario. Las obras ya arrancaron.

Los vecinos del Barrio Jardín Policial ya están más cerca de contar con nuevas instalaciones donde llevar a la práctica más actividades deportivas, culturales y artísticas dentro del Playón Polideportivo. El municipio de Rivadavia ya dio inicio a la construcción de un nuevo playón deportivo con canchas y espacios para la práctica de diferentes actividades deportivas para todas las edades.

El intendete Miodowsky revisó con los vecinos del Barrio Jardín Policia, los planos de las nuevas obras.Este playón multiuso tendrá una superficie aproximada de unos 600 metros cuadrados y estará ubicado en la zona Sureste del predio del Polideportivo. A este nuevo espacio se sumará un SUM con alrededor de 112 metros cuadrados de superficie cubierta que ofrecerá un sector destinada a la práctica de actividades culturas y artísticas, y un par de oficinas para que los coordinadores del lugar puedan trabajar cómodamente.

Por otra parte, el lugar también contará con un bloque de sanitarios para varones, mujeres y personas con discapacidad, ya que el uso del lugar está destinado a todos los vecinos, favoreciendo la inclusión. A esto se sumará los trabajos de reparación de las veredas, del sector de juegos infantiles y de la gruta del Polideportivo.

Estos trabajos forman parte del plan de obras que lleva adelante el municipio para mejorar la calidad de servicios y financiadas con fondos municipales.