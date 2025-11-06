Vecinos, instituciones y municipios se unen para forestar y mejorar el paisaje de espacios verdes en Barreal Construyen jardines comunitarios con el aporte de plantas, trabajo y cuidados de todos.

Ahora le tocó el turno al Hospital de Barreal que dentro de poco lucirá un entorno verde y revitalizado. Todo gracias a un proyecto que combina trabajo conjunto y compromiso de la comunidad. Se trata del proyecto ‘jardines comunitarios’ que cuenta con la participación de vecinos, instituciones y del municipio de Calingasta que trabajan en conjunto para forestar y embellecer los espacios verdes de Barreal.

Hombres y mujeres participan del proyecto denominado jardines comunitarios.Ayer, en el marco de una jornada de colaboración y compromiso con el entorno, se llevó adelante la creación de un jardín comunitario frente al Hospital de Barreal. En esta iniciativa participaron vecinos de la zona, integrantes del Club de Adulto Mayor ADULMAY, personal del Hospital de Barreal y el equipo de la Dirección de Agricultura y Ganadería, quienes unieron esfuerzos para plantar nuevos ejemplares y embellecer el espacio que rodea la institución.

Pablo Díaz, de la Dirección de Agricultura y Ganadería, dijo que con esta propuesta no sólo buscamos reforestar y mejorar el paisaje, sino también generar espacios con diversidad de vegetación y equilibrio ecológico. Es por eso que en un mismo espacio se plantan diferentes especies y a gusto de quienes participan en esta iniciativa’, dijo el funcionario, quien agregó que se comenzó construyendo un jardín comunitario en el Hospital de Barreal, pero que se continuará en otros sectores de esta localidad.

Días agregó que las personas que participaron en la construcción de este jardín llevaron plantines, semillas y todos las herramientas necesarias para realizar la preparación del suelo y el cultivo posterior. Y que serán ellas mismas las que se encargarán de regar y cuidar el desarrollo de este espacio. ‘Este trabajo conjunto también les da sentido de pertenencia a los vecinos y el compromiso de cuidar lo que ellos mismos construyeron’, sostuvo el funcionario.